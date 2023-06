Bajaga ponovno ljubi: Prošle godine otkrio je da se u tajnosti rastao, a kod nove odabranice već se preselio

Srpski mediji prošle godine prvi su objavili kako se glazbenik Momčilo Bajagić Bajaga nakon 33 godine braka razveo od samozatajne supruge Emilije. Vijest o razvodu prvi je objavio srpski portal Objektiv, a potom su istu vijest prenijeli i brojni drugi mediji i ostavili u čudu Bajagine obožavatelje jer su upravo on i njegova Emilija godinama slovili kao jedan od najstabilnijih parova koji nikada nisu pratili nikakvi skandali. Glazbenik je potom za Avaz potvrdio da se razveo, a otkrio je i da se to dogodilo i prije više od godinu dana.

"Nikad nisam pričao o privatnom životu... I, eto, vidite da je razvod bio prije više od godinu i pol, a tek sad se saznalo. Bilo je davno da bih se prisjećao", rekao je za taj medij.

A čini se kako je nakon teškog razdoblja pronašao novu ljubav. Ovih dana snimljen je s tajanstvenom crnkom, a prema pisanju srpskih medija, riječ je o njegovoj novoj partnerici kod koje se već i preselio. Njihove fotografije pogledajte OVDJE.

"Nova Momčilova izabranica je od njega mlađa pet godina. Zajedno su skoro godinu dana. Bajaga je bivšoj supruzi Emiliji odmah rekao za novu ljubav, jer su poslije razvoda ostali u dobrim odnosima. Emilija mu nije pravila probleme, jer odavno nema emocije prema njemu", otkrio je njemu blizak izvor, a prenosi Nova.rs.

Inače, poznato je da se Emilija nikada nije voljela javno eksponirati i da joj je privatnost oduvijek bila na prvom mjestu. U braku s Bajagom bila je od 1989. godine, a u njemu su dobili kći Anđelu i sina Marka. Bajaga je jednom prilikom ispričao kako su se upoznali i otkrio da je za sve bio kriv jedan sudbonosan susret u autobusu.

– Ema je stanovala u Zemunu, a upoznali smo se u autobusu. U busu sam je prvi put pitao bi li htjela izaći sa mnom u nedjelju, a ona je rekla da nedjeljom ne izlazi. Meni je to bilo kao da me je ohladila, jer tko ne izlazi nedjeljom? Ema je valjda izlazila subotom, otkud znam. Ja onda nisam postavljao nikakvo dodatno pitanje, bilo mi je truba. Tek poslije nekoliko mjeseci smo profurali – izjavio je Bajaga svojedobno za srpske Novosti. Tom je prilikom otkrio i kako je njegova slava supruzi predstavljala veliki teret te da joj je posvetio sve pjesme.

– Veza kao veza nikada nije bila u iskušenju, ali Emi svakako nije bilo lako. Kad si javna osoba, svakakve stvari o tebi se pojavljuju u medijima. Ema je to stvarno dobro podnijela, naročito tih prvih godina našeg zabavljanja, koje su bile najluđe. Mi nismo mogli ići na ljetovanje negdje gdje idu svi. Sjećam se da smo jednog ljeta na Mljetu otišli na neku daleku plažu da bismo bili sami. Međutim, odnekud se tu pojavilo petero ljudi koji su samo sjedili i piljili u nas. To im je, valjda, bilo interesantno. Meni je najgluplja fora bila da govorim kako nemam djevojku da bi me curice jurile. Ljudi te vole zbog muzike. Da nisam radio dobre pjesme, ne bi me ni voljeli – zaključio je Bajaga u jednom od rijetkih intervjua u kojem je govorio o privatnom životu.

