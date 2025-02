Baby Lasagna malenoj voditeljici otkrio kako je u braku, da često plače i priznao čega se boji: ‘Da sada dođe sakrio bih se iza tebe!’

U najnovijoj epizodi Velikih pitanja malih ljudi na bravo! KIDS radiju, mlada voditeljica Maša Gavranić ugostila je jednog od najpopularnijih izvođača današnjice - Baby Lasagnu. Razgovor je tekao u veseloj i iskrenoj atmosferi, a dotaknuli su se brojnih zanimljivih tema, od sporta i škole do mačaka i straha od pasa. Na samom početku Mašu je zanimalo koliko često obožavatelji zaustavljaju omiljenog pjevača te kako ga oslovljavaju na ulici, na što je Baby Lasagna sa smijehom odgovorio: "Nitko me ne zove Marko! Svi govore ‘Hej, Baby!’ ili ‘Hej, Lasagna!’, a neki odmah izvade mobitel, stvore se s mobitelom ispred glave, snimaju bez da pitaju, to baš nije lijepo, ali prihvatim jer nemaju loše namjere.”

Kada ga je Maša pitala jesu li mu lasagne najdraže jelo, Marko je otkrio nešto neočekivano: "Moja mama ih nikad nije puno radila, pa ih nisam navikao jesti. Kad sam ih probao, bile su mi nekako premekane i masne. Više volim krafne i pizzu!" Maša se nije iznenadila jer je već čula od prijatelja da mu je pizza omiljena, a Baby Lasagna je potvrdio: "Tako je! Najdraža mi je margarita. Ne volim ništa na njoj osim sira i rajčice, to mi je njam njam njam."

Ovaj svestrani izvođač otkrio je i da se u djetinjstvu bavio raznim sportovima: "Trenirao sam tenis, stolni tenis, badminton, nogomet, rukomet, karate, jiu-jitsu, kick-box, boks, čak i šah! Pokušao sam sve, ali nikada nisam bio veliki sportaš." Kad je riječ o teretani, najdraže su mu zgibovi i bench press. Posebno emotivno bilo je kada je Maša upitala Baby Lasagnu: "Čula sam da dečki ne smiju plakati, a Vi ste plakali na svom nastupu?" Baby Lasagna je tada naglasio: "Dečki smiju plakati!" Baby Lasagna je iskreno priznao: "Ja često plačem! Čak više od svoje žene. Mislim da je veća hrabrost stati pred ljude i zaplakati nego suzdržavati emocije. Ako netko treba plakati, neka plače, to je potpuno u redu!"

Jedna od zanimljivijih tema bila je – mačke! Baby Lasagna ih obožava i trenutačno ima tri: Branku, Gertrudu i novog mačka Biggieja. No, na Mašinu izjavu da bi ona htjela psa, odgovorio je pomalo neočekivano: "Ja se jako bojim pasa! Kad bi sad neki veći pas došao ovdje, sakrio bih se iza tebe!" Uz to, voli kako su mačke ponekad umiljate, a ponekad potpuno nepredvidive.

Kako je u braku, zanimalo je Mašu, a on je odgovorio s osmijehom: "Super! Čekao sam izazove, ali još ih nema… Premalo smo u braku, tek dva-tri mjeseca. Živimo zajedno, i sve je zasad odlično!" Na kraju emisije Maša je pripremila izazov – potpisivanje što više autograma u najkraćem roku! Baby Lasagna je pristao i odradio izazov, iako se nasmijao svojoj sporosti. Za kraj, Maša mu je zahvalila na gostovanju, a on je obećao da će se opet vidjeti. "Može, evo rukica!" zaključio je sa smiješkom. Razgovor ispunjen zabavom, emocijama i zanimljivim otkrićima možete pogledati na bravo! KIDS radiju, društvenim mrežama i televiziji.

