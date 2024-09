Ava Karabatić podijelila fotografiju s mamom koja se ne pojavljuje u javnosti, otkrila je i čime se bavi

Ava Karabatić na svojim pojavljivanjima u javnosti i na fotografijama na društvenim mrežama često je u društvu svog oca Ivice, dok malo tko zna kako izgleda njezina mama. Sada je Ava podijelila fotografiju s majkom i u opisu se zahvalila mami na svemu što je napravila za nju i svima je poručila kako je s mamom u jednako dobrim odnosima kao i s tatom.

"Hvala mojoj majci što je uvijek bila uz mene, kroz sve uspone i padove, sa svojom beskonačnom ljubavlju i podrškom. Toliko trenutaka smo zajedno prošli, toliko riječi utjehe i osmijeha. Hvala ti što si moj oslonac, moj uzor i najbolji prijatelj. Bilo je mnogo teorija o majci s obzirom da se ne pojavljiva medijski, već samo otac. U dobrim sam odnosima s mamom, samo ona se bavi turizmom, pa je mediji nikad nisu ni zanimali. Hvala svim ljudima na podršci koju mi dajete.", napisala je Ava na Instagramu. Pratitelji su joj napisali: Ava istinu kažem.Mama ti je sve mlađa. Frizura top. Mama ti je TOP. Ava imaš super roditelje...samo nastavi pravim putem.

Ava Karabatić prolazila je teške trenutke ovih dana nakon što joj je otac Ivica završio u bolnici. Na svom Facebooku podijelila je ovog vikend informaciju kako joj je otac završio u bolnici u Splitu jer je bio u predinfarktnom stanju, a sada je otkrila svojim pratiteljima kako joj je otac sada i na kojem je zahvatu bio.

"Hvala svima na podršci, pogotovo KBC - Split Firule i zahvalila bih se ministru zdravstva Viliju Berošu. Ocu je ugrađen stent i sada je dobro. Priča je ipak imala sretan kraj, a ja sam sigurna da je ovo kraj jedne tužne i borbene ere, sada idu bolji dani", napisala je Ava u svojoj objavi. Prije toga je za vikend objavila fotografiju svog oca kako leži u bolničkoj sobi te je napisala kako se nada da će zajedno prebroditi i ovu prepreku.

"Moj tata mi znači sve na svijetu; on je bio uz mene i kada sam se ja suočavala s vlastitim demonima. Moja borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspjela sam da pronađem snagu da nastavim dalje. Sada, dok se on bori za svoj život, osjećam duboku tugu, ali i zahvalnost što mogu biti tu za njega, kao što je on bio tu za mene. Nadam se da će prebroditi ovo, kao što smo prebrodili mnoge druge teškoće zajedno, napisala je Ava pokraj fotografije svog oca iz bolnice.

