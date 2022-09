Atraktivna tajnica Jamesa Bonda viđena u društvu zgodnog Hrvata, ni pred kamerama nisu skrivali koliko su bliski

Engleska glumica Naomie Harris (46) viđena je u društvu Hrvata Davora Tomića (40) na vjenčanju njegove sestre Ane prošlog vikenda koje se održalo u Firenci. Glumica koja je u posljednja tri filma utjelovila Eve Moneypenny u James Bond filmovima, postala je vrlo bliska s glumcem hrvatskih korijena koji je sam sebe opisao "kao pravog Jamesa Bonda". Daily Mail ekskluzivno je saznao da su njih dvoje zajedno doputovali u Italiju, a glumica je poslije na društvenim mrežama pisala kako je provela "tri čarobna dana slaveći ljubav".

Inače, ona je već dugo godina u vezi s bankarom Peterom Leglerom, no s njim je posljednji put viđena prošle godine u studenom, zbog čega mnogi špekuliraju da je njihova ljubav gotova. Obožavatelji sumnjaju da je došao kraj njezinoj ljubavi s Leglerom jer se u posljednje vrijeme više ni ne spominju na društvenim mrežama, kao što su to radili prije.

