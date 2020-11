Arija Rizvić i Marko Kutlić pobjednici su ovogodišnje sezone showa 'Zvijezde pjevaju'

Arija Rizvić i Marko Kutlić pobjednici su 9. sezone HRT-ova showa Zvijezde pjevaju, odlučili su to gledatelji Hrvatske televizije.

–Hvala svima, nadamo se da smo vas barem malo razveselili u ovim tužnim vremenima – rekla je Arija. – Šariću možeš biti profesionalni pjevač, čestitam ti. I hvala naravno najboljoj Ariji – izjavio je Marko.

Emisija je počela nastupom nefinalista, tj. pjevačkih parova koji nisu stigli do finala. Izveli su medley pjesama koje su pripremali, ali ih nisu stigli predstaviti u emisiji. Kristina i Vlado, Josipa i Sandi, Boris i Lea, Damir i Ivana, Marko i Gina, Dora i Bojan zagrijali su atmosferu pjemama: I Want to Break Free , Dodiri od stakla , The Twist , Totalno sam lud , Jagode i čokolada i Za dobra stara vremena.

U napetoj završnici finalisti su izveli po tri pjesme: jednu bržega i jednu sporijega ritma koje su već izvodili te treću, novu pjesmu po vlastitome izboru.

Oba para za sve večerašnje nastupe dobili su od žirija maksimalan broj bodova.

Prvi su nastupili Ivan Šarić i Lara Antić Prskalo s pop pjesmom Human s kojom su nastupili u 3. emisiji i tada je njihov nastup bio ocijenjen najboljim. Remi je komentirala da je Ivan bio savršen i tada, ali i večeras. – Bilo je besprijekorno – dodala je Remi. I Jurica Pađen je imao samo riječi hvale, rekavši da iz Ivanovog snažnog tijela izlazi snažni glas.

S pjesmom bržeg ritma nastupili su Arija Rizvić i Marko Kutlić. Za izvedbu Disco Inferno, od članova žirija Danijele Martinović i Marka Tolje dobili su također same pohvale. – Arija ti si generalno veliko osvježenje, i za vidjeti i čuti – rekla je Danijela. Da je Arija sve bolja i bolja i da fantastično pjeva komentirao je i Marko.

Uslijedio je drugi nastup Ivana i Lare. Dance pjesma Kad nema ljubavi, bila je njihov izbor za pjesmu bržeg ritma. Marko Tolja je komentirao da je s ovom pjesmom već u prvoj emisiji shvatio da Ivan odlično pjeva. – Ti si prirodni pjevač – rekao je. A Danijela je za boju Ivanova glasa rekla da je savršena i bogomdana.

Rock baladu Budi moja voda pjevali su Arija i Marko i oduševili žiri. – Bilo je sve na svom mjestu, bilo je emocija i uzvišenosti – rekao je Jurica. Remi je poručila Ariji da ima neobjašnjivu magiju koja igra za nju.

Treća pjesma s kojom su nastupili večerašnji finalisti bila je nova i na neki način simbolizirala je njihovo iskustvo i put u showu Zvijezde pjevaju.

Pjesmom Iz jednog pogleda Ivan Šarić i Lara Antić Prskalo zaokružili su svoje nastupe u 9. sezoni ovoga HRT-ova showa.

Svi članovi žirija čestitali su im na izvedbi, a Remi je za kraj rekla da su je ostavili bez daha i bez teksta.

U uzbudljivoj i emotivnoj natjecateljskoj večeri Arija i Marko počastili su gledatelje pjesmom Feeling Good i njome opisali svoj doživljaj nastupa u showu. I posljednji komentari članova žirija prštali su pohvalama i na račun Arije, ali i na račun njezinog mentora. – Bolji kraj nismo mogli poželjeti – rekao je Marko Tolja.

I dok su se napeto iščekivali glasovi publike, kao posebna gošća emisije nastupila je Vanna sa svojim novim singlom Puna memorija, koji je nakon što se pojavio, vrlo brzo oduševio publiku glazbenih društvenih mreža.