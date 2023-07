Ante Todorić snimljen u društvu trudne partnerice Petre, zajedno su proslavili novi poslovni uspjeh

U današnjem dinamičnom svijetu, tržište nekretnina postaje sve zahtjevnije i kompleksnije. Kako bi se zadovoljile različite potrebe kupaca i prodavatelja nekretnina, ključnu ulogu igraju agencije za nekretnine, koje služe kao most između dvije stranke. Svojom ekspertizom i iskustvom olakšavaju bilo prodaju bilo kupnju nekretnine, smanjujući nepotreban stres i povećavajući efikasnost. Jedna od velikih prednosti angažiranja agencije za nekretnine je i temeljito poznavanje lokalnog tržišta, cijena i pravne regulative. Također, veoma je važno stvoriti odnos povjerenja s klijentom, a upravo time vodi se i Regent Real estate agency, koja je nakon Zagreba, sinoć proslavila i otvorenje u Splitu. Iza ove jedinstvene agencije fokusirane na premium nekretnine stoje privatno-poslovni partneri Petra Kaćunko i Ante Todorić, u suradnji s partnerima i investitorima iz Njemačke.



''Prije otprilike dvije godine, moja Petra i ja, zajedno s s partnerima i investitorima iz Njemačke, počeli smo razgovarati o ideji o Real Estate-u te smo se dogovorili istu i realizirati te napraviti jednu od najboljih Real Estate kompanija. Okupili smo fenomenalan team, koji danas broji preko 20 ljudi, a u vrlo skoroj budućnosti očekujemo i puno već broj… Prije dva mjeseca odvorili smo zagrebački ured, sada splitski, a idemo i dalje… Jako smo ponosni što smo danas ulistali 500. luksuznu nekretninu u samo dva mjeseca poslovanja, što je jako veliki uspjeh u tako malo vremena. Cilj nam je svima koji prodaju, kupuju i grade nekretnine biti na raspolaganju 24 sata, a team koji smo složili je za to spreman. Svakako se posebno želim zahvaliti mojoj Petri, bez koje Regent sigurno ne bi sjao ovako kako sjaji.'' – istaknuo je Ante Todorić.

Regent Real estate agency donosi svježu i novu viziju na uzbudljivom tržištu nekretnina. Individualno pristupa svakom klijentu, vodeći brigu o profesionalnosti, kvaliteti usluge i stručnosti. Njihova podrška pruža se kroz svaki korak procesa, počevši od pronalaska idealne nekretnine pa sve do završetka transakcije, koristeći najnovije tehnološke alate i inovacije. Regent se oslanja na svoju mrežu stručnjaka, uključujući pravnike, arhitekte i financijske savjetnike, kako bi osigurao sveobuhvatnu uslugu koja olakšava klijentima put do njihovih ciljeva.



Ako ste se odlučili na kupnju doma iz snova, agenti iz Regenta pružit će najviši nivo usluge u svakoj etapi: od pomoći kod odabira prave nekretnine, donošenja informiranih odluka i savjeta oko financijskih i pravnih odgovornosti do pregovaranja s prodavateljem kako bi za vas dogovorili najbolju cijenu, istovremeno štiteći vaše interese. Isto tako, pružit će vam podršku u slučaju da unajmljujete nekretninu, vodeći računa o vašem budžetu i načinu života, a sve kako biste pronašli životni prostor kojeg ćete moći nazvati domom. Prodajte li nekretninu, iskusni tim stručnjaka vodit će vas kroz cijeli proces: počevši od procjene vrijednosti, do oglašavanja i pozicioniranja nekretnine kako bi se jedinstveno izdvajala od konkurencije, uz ciljani marketing distribuiran kroz sve važne kanale oglašavanja, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.



Sinoć je, u krugu poslovnih partnera i prijatelja, Regent Real estate agency proslavio otvorenje splitske podružnice, a sve u odličnoj atmosferi za koju je u Hotelu Ora bio zaslužan Petar Grašo. Nakon Zagreba i Splita, Regent Real estate agency iduće godine svoja vrata otvara i na području Istre i Kvarnera.