Najstroži član žirija 'Plesa sa zvijezdama' objavio fotografiju na kojoj je potpuno gol: 'Je li netko za kavu?'

Plesni koreograf i član žirija showa ''Ples sa zvijezdama'' Marko Ciboci ljetom se koristi za odmor i putovanja, a trenutačno baterije puni na egzotičnom Tajlandu. Ove informacije otkrio je svojim pratiteljima na društvenim mrežama gdje se svakodnevno javlja s ove destinacije. Novom objavom iznenadio je pratitelje.

Marko je na svojem Instagram storyju podijelio fotografiju na kojoj pozira potpuno gol, dok je svoje intimne dijelove domišljato sakrio šalicom i naslonom stolca. Pri tome je do izražaja došla njegova top-forma i mišićavo tijelo.

"Je li netko za kavu?" našalio se u opisu pored fotografije.

Foto: Instagram screenshot

Inače, Marko je već ranije objavio neke fotografije s Tajlanda, a tada je pozirao u bazenu sa šeširom na glavi dok je ispijao osvježavajuće piće.

"Pripremanje novih projekata… A u međuvremenu'', napisao je i dodao emotikon na kojem čovjek radi selfie. Uslijedili su komentari njegovih pratitelja, a bivša natjecateljica "Plesa sa zvijezdama" Daria Lorenzi poručila mu je da je zgodan.

Najstroži član žirija "Plesa sa zvijezdama" obožava putovanja, a nama je nedavno otkrio kako je najviše puta bio na Tajvanu, gdje često ide zbog posla.

– Na Tajvanu sam bio već nekoliko puta, a u veljači sam šesti put otputovao onamo. S obzirom na to da sudim, podučavam i koreografiram u cijeloj Aziji, ovo je jedna od mojih češćih destinacija – kaže te dodaje da je ovaj njegov posjet trajao deset dana.

– Ono što me uvijek oduševljava jest srdačnost i lokalna kultura samog stanovništva, njihova povijest, ali i kulinarski specijaliteti jer sam i sam veliki ljubitelj azijske kuhinje. Uvijek se vrlo rado vraćam na Tajvan, a i do sada sam stekao prijateljstva zbog kojih ću se i ubuduće vrlo rado vraćati – dodaje, a mi smo ga pitali o posjetima prirodnim ljepotama kojima ovaj otok vrvi, a nisu toliko u prvom planu, poput klifa Cing Shui.

– Nažalost, za svakog posjeta nekoj od destinacija imam vrlo malo vremena za privatne obilaske, no klif Cing Shui posjetio sam u studenome 2019. Sam klif nalazi se 120 kilometara od glavnog rada Taipeija, na sjeveroistočnoj strani Tajvana koji gleda prema otvorenom Pacifiku gdje je boja oceana tirkizne boje ako je sunčano vrijeme. Klif pruža veličanstven pogled, a najinteresantnije od svega jest da tijekom šetnje klifom imate priliku vidjeti majmune kako slobodno žive u svom prirodnom staništu – opisuje Ciboci. Među prirodnim je ljepotama i poznato turističko odredište, jezero Sun Moon koje je na Markovu popisu "must see" lokacija već neko vrijeme.

