Andrea Šušnjara neodlučna u odabiru vjenčanice

Split je doživio sinoć dašak glamura jer poput Victoria ’S Secret modnih revija na pisti su se izmjenjivale manekenke u veličanstvenim vjenčanicama popularne Glamour Spose, Duchess womensweara, dok je Andrea Šušnjara također u vjenčanici istog brenda oduševila mnogobrojnu publiku.

Još uvijek neodlučna Andrea Šušnjara ove subote se presvukla čak četiri puta tijekom velike gala humanitarne revije u sklopu Wedding day Split 2020. Andrei ipak nije bila dovoljna jedna vjenčanica već je odabrala četiri. Iznenadila je sve pa i organizatore jer je nenajavljeno čak i zapjevala, uz smijeh je istaknula da se to od nje može očekivati i na vlastitoj svadbi.

Na dobrotvornoj reviji za Udrugu Anđeli poznate osobe iz javnog života u ulozi modela izvrsno su se snašle Dina Levačić, sestre Zaninovć, novinarka HTV-a Regina Zubanović (s kćerima), pjevačica Helena Gudelj, poduzetnica Gianna Apostolski, novinar HTV-a i dizajner Šime Kovačević, glumica Petra Kraljev, preslatke kćerkice Joška Čgalaj Jole kojima je na pisti u pomoć priskočila i zgodna mama Ana.

Foto: PR

Izlaz spomenutoga Kovačevića ispred brenda No7 također je bio intrigantan; Šime je mnoštvo krojeva i printeva objedinio u istom modnom nastupu, među prvima najavivši šareno proljeće izašao je na pistu sa krunom na glavi poput pravog kralja.

Ovo je do sada najraskošniji i najposjećeniji sajam vjenčanja u Splitu. Spaladium Arena je ovaj vikend bila top destinacija svih budućih parova koji su uživali u bogatoj ponudi naših izlagača i popratnih događanja, rekla nam je direktorica sajma Gordana Franić koja nastavlja uspješnu suradnju tradicionalno s PR menadžericom Snježanom Mehun koja ipak nije odjenula vjenčanicu.

Uz smijeh je istaknula da to ipak može samo na vlastitom trećem vjenčanju te ne želi ureći tu mogućnost u stvarnom životu. Zato je njen brand DUCHESS posebno za Splićanke pokazao svoje viđenje svečanih i cocktaile haljina koje Splićanke naprosto obožavaju.

Foto: PR

Nove kolekcije za 2020/2021 na reviji će predstaviti Glamour Sposa s brendovima Millanova i Crystal design, Bakus Sposa, Duchess by Snježana Mehun, Koko kids, No7 by Šime Kovačević, Anovi by Ivona Glavaš, IC by Ivana Cvrlje, Lella Design by Džemila Dilberović, GR Fashion Gallery by Gordana Radić, Škola likovnih umjetnosti Split, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Zadar, ISSA by Lea Ilić, Lunaria i plesni klub Lambada

Prije početka revije u 17h održalo se prikupljanje sredstava za udrugu “ Anđeli” iz Splita prodajom torti koje su donirali izlagači sajma i druženje s Triom fantasticus chefovima Ivan Pažanin, Braco Sanjin i Hrvoje Zirojević