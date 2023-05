Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' upustili su se u renovaciju: Kako smo preživjeli - ne znam

Mislav i Andrea svoju ljubavnu priču nastavili su i nakon kraja druge sezone RTL-ova showa "Brak na prvu", a Mislav je i zaprosio Andreu. Andrea Golubić i Mislav Pajdaković bili su prvi par iz druge sezone "Braka na prvu" koji je odlučio nastaviti svoju ljubavnu priču i nakon showa, a sada su već dvije godine zajedno. Uživaju u svojoj ljubavi, o čemu govore i brojne njihove zajedničke fotografije na društvenim mrežama, a nedavno su se upustili i u projekt renovacije kuhinje koji je također bio dobar ispit za njihovu vezu.

- U vrijeme Božićnog ludila, te vedre i prpošne atmosfere Mislav i ja smo donijeli odluku da je pravi trenutak za novi trosjed. Naime, zaključak je bio taj da je naš pas Tonka već dovoljno odrasla i da nakon što nam je pojela skoro pola ovog postojećeg, sad je sigurno već sazrela i neće više. Odluka je pala, krenuli smo u obilazak centara za namještaj. Ova je premala, prevelika, boja mi je tak-tak, ovdje će se vidjeti Tonkine dlake, ne izvlači se dovoljno a svakako planiramo goste… - ispričala je Andrea na Instagramu i otkrila kako su umjesto novog trosjeda kući došli s novom kuhinjom.

- I tako…, vratili smo se doma s novom kuhinjom. Jer to ima savršenog smisla i potpuno je logično, tako..miii! Instalacije? Što je to? Opet smo se bacili na glavu, kao i u brak, a more informacija što nam još sve treba iz dana u dan su poprimale sve veće razmjere.

Ipak, vjerovali ili ne, nekako se sve posložilo. Kako to obično i bude. Ne postoji pravi trenutak za ništa, planovi i Excel tablice padaju u vodu jer sve sto imamo je sada i ovdje i zato se samo treba odvažiti, baciti na glavu. Koliko god da je inicijalno nevjerojatan i strašan taj osjeća u prvom trenu, već u drugom krene otvarati neke potpuno nove dimenzije. - napisala je Andrea i objavila tada fotografiju kuhinje dok su još trajali radovi.

Sada je objavila video u kojem je pokazala kako nova kuhinja izgleda i u video je napisala: Kako smo preživjeli ovih posljednjih nekoliko tjedana - ne znam, neki su smršavjeli, neki su se udebljali.

