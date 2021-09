Ana je farmera u 'Ljubav je na selu' ostavila samog nasred ulice, a sada objavila fotku iz kreveta i otkrila novi ljubavni status

Medicinska sestra Ana Radoš bila je jedna od kandidatkinja koju su mnogi zapazili u 11. internacionalnoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Ana je naime, u showu burno završila odnos s farmerom Jackom, te ga ostavila na ulici nasred Raba i pobjegla u Zagreb.

Ana je nedavno otkrila da je zauzeta, no sada je potvrdila da ta ljubav nije potrajala.

Naime, kako piše RTL.hr, Ana je na društvenim mrežama napisala je da je prekinula sa dečkom, a onda i objavila izazovnu fotku iz kreveta na kojoj je u jednodjelnom badiću.

Foto: Facebook

Inače, Ana trenutačno još uvijek radi kao medicinska sestra, a često objavljuje fotografije na kojima se vidi da se od sudjelovanja u showu nije puno promijenila te da izgleda odlično.

Radoš ima sreće i na poslovnom planu. Nedavno je završila studij sestrinstva, a u planu joj je i novi projekt. - Obožavam svoj posao koji je i težak i odgovoran, ali kad ga volite, sve je lakše. Planova uvijek ima puno. Sebe smatram ambicioznom ženom i volim neke nove izazove. Radim trenutno na jednom projektu, čak mogu reći – relativno velikom projektu, ali za sada ne bih o tome. Interesantno je da ponudu za taj projekt nisam dobila zbog emisije jer ljudi koje me žele angažirati nisu ni znali da sam bila u emisiji 'Ljubav je na selu' - kazala je Ana. Podsjetimo, Ana je bila na farmi Jacka Vukoje, Australca. On ju je poveo na romantično putovanje na Rab, a ona je njega ostavila samog nasred ulice. Ipak, kasnije je objasnila zašto je to učinila. - Mislim da mi je to bio jedini izlaz, jednini način da se maknem od njega. Jack kod mene nema apsolutno nikakve šanse. Da je zadnji muškarac na ovom svijetu, i dalje ne bi imao šanse jer on svoje ponašanje ne može popraviti - rekla je tada Ana.

Podsjetimo, kada se predstavljala u showu kazala je kako voli rolanje po Jarunu i vožnju biciklom. Za sebe je tada rekla i da je vrckava, komunikativna i vesela, ali često i tvrdoglava. Progovorila je i o tome tko je za nju idealan muškarac. Rekla je da je mora je poštovati, biti otvoren i zabavan, mora se znati šaliti i prihvatiti šalu na svoj račun. Osim toga, tvrdila je tada, kako joj je važno da je viši i stariji od nje. Dodala je i da se nada da će u budućnosti pronaći ljubav svog života zbog koje joj se, ne bi bio problem i preseliti.

