Alen Vitasović prvi put otvoreno o novoj supruzi, problemima s alkoholizmom i situaciji na estradi

Istarski glazbenici Alen Vitasović i Valerio nedavno su predstavili novu pjesmu, "Milijuni srca", za koju se nadaju kako će postati nova navijačka himna nogometne reprezentacije Hrvatske, kojom će vatrene bodriti na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kataru.

– Drago mi je da sam ovu navijačku pjesmu snimio s izvanrednim istarskim mladim pjevačem Valerijem. Nas dvojica jako volimo nogomet, pogotovo hrvatsku reprezentaciju. Radujem se njihovim dobrim rezultatima i nadam se da će ova pjesma također pridonijeti uspjehu naše reprezentacije – kazao nam je Alen, koji obožava nogomet, a zanimljivo je da je veliki navijač splitskog Hajduka i član Torcide.

– Napadaju me i Armada, i Torcida, i Demoni. Navijač sam Hajduka oduvijek, otac mi je bio njihov navijač i to je prenio na mene. Druga normalna stvar je da navijam za Istru. Netko to ne može razumjeti jer čovjek može navijati za dva kluba. Stadion Istre mi je praktično ispred kuće i znam sve te ljude, a Hajduk volim od rođenja. Kad igraju ta dva kluba, onda želim da je neriješeno – istaknuo je Alen, koji se nedavno vjenčao sa zaručnicom Eleonorom, s kojom je u vezi već deset godina, nakon što se razveo od prve supruge Sandre.

