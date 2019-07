Agent potvrdio tužnu vijest: Preminuo glumac iz filma 'Ljudi u crnom'

Glumac Rip Torn preminuo je u 88. godini života. Tužnu vijest potvrdio je njegov agent objavivši kako je glumac kojeg smo gledali uz Willa Smitha u filmu 'Ljudi u crnom', preminuo u utorak poslijepodne u miru svog doma u Lakevilleu u Connecticutu. Otišao je okružen suprugom Amy Wright te kćerima Katie Torn i Angelicom Page, piše Mirror.

Uzrok smrti za sada nije poznat. Inače, iza Torna je bilo gotovo sedam desetljeća glumačke karijere. Najzapaženiju ulogu ostvario je u komediji ''The Larry Sanders Show'' za koju je osvojio šest nominacija i jednu statuu Emmyja. U kultnoj znanstveno-fantastičnoj komediji ''Ljudi u crnom'' glumio je Zeda, šefa agencije, a ulogu je imao i u nastavku filma iz 2002. godine.

Jedno od najšokantnijih glumačkih ostvarenja bila mu je uloga u eksperimentalnoj političkoj drami Maidstone, u kojoj se nalazi zloglasna scena u kojoj Torn redatelju i glumcu Normanu Maileru razbija glavu čekićem. Poslije je otkrio da je bila riječ o igrački, no činjenica je da su se toliko bili uživjeli u svoje uloge da je Mailer Torna ugrizao za uho. Torn je glumio i u klasiku "The Man Who Fell To Earth" s Davidom Bowiejem.

Od glumca se na društvenim mrežama oprostio i Will Smith. – Počivaj u miru – napisao je uz zajedničku fotografiju.

Pogledajte i koji su voditelji i glumci umrli na snimanju