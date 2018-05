Potpora Živom zidu otpor je postojećem establišmentu

Velebni stranački skupovi nekad su bili rezervirani za HDZ. Mišiće su pokazivali u punoj Ciboni, pa u konačnici i u krcatoj Areni Zagreb, jer ima li veće dvorane u kojoj bi HDZ mogao demonstrirati svoju moć? Veliku dvoranu Vatroslava Lisinskog u nedjelju je napunio Živi zid. Dvije tisuće ljudi skandiralo je Ivanu Viliboru Sinčiću i njegovoj ekipi.

Da, to su oni klinci što su postali političari jer su sprečavali deložacije, a policija ih je za sve četiri vukla u marice. Ideje, program i spas koji nudi Živi zid gotovo su potpuno nerealni, ali birači im ne daju potporu zato što vjeruju u njihova rješenja, nego zato što su ih prepoznali kao simbol otpora postojećem establišmentu. I tu je sva tragedija i HDZ-a i SDP-a. Osim toga, i HDZ i SDP boje se Živog zida. SDP-u su izravna konkurencija, oteli su im i dobar dio birača, a HDZ pomno prati što Živi zid radi jer im je posve jasno da ta antirežimska stranka izvanredno dobro gađa prave, životne probleme građana.

Ali ima još.

Rast Živog zida, ako se nastavi ili ostane na ovoj razini do idućih parlamentarnih izbora, znači da ni HDZ ni SDP neće moći sastaviti Vladu. To bi moglo pridonijeti velikoj koaliciji HDZ-a i SDP-a jer se ne nazire mogućnost prema kojoj bi HDZ ili SDP mogli odvratiti birače od Živog zida. Ljudi su siti vječitih političkih elita koje se izmjenjuju na dobrim pozicijama, zapošljavanja rodbine (čemu se nije othrvao ni premijer Plenković), parazitiranju na državnom novcu, a nikakvim ili slabim pomacima koji bi pridonijeli standardu građana ili zdravijoj društvenoj klimi. Stagnacija Mosta, a rast Živog zida HDZ i SDP treba dodatno zabrinuti jer to znači da biračima ni Most više nije dovoljno radikalan, a i njihova politička agenda svodila se na korjenite promjene političkih obrazaca. Dakle, društvo vapi za sve većim promjenama, što se očituje i sve većim iseljavanjem iz Hrvatske, a političke elite nisu ih u stanju provesti. Pa će tako izborni zakon mijenjati ulica, novi Ovršni zakon radi se pod pritiskom udruga blokiranih, pod tim je istim pritiskom nastao i plan otpisa dugova...