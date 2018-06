Granice i turizam čuvaju policajci za 4000 kuna!

Aktiviranje nove balkanske rute kojom još pomalo ali stalno u Hrvatsku ulaze grupe migranata stvara sve veći strah da nam opet prijeti kriza poput one iz 2015. Sve su oči uprte u granične policajce koji sada u tri smjene moraju zaustaviti migrante koji iz BiH prodiru iz sve više raznih pravaca i tako “razvlače” naše granične policijske postrojbe.

Najviše strahuju hotelijeri i svi koji žive od turizma jer, zna se, rijeke migranata na TV ekranima i turizam ne idu zajedno. Sve učestaliji incidenti, u kojima je policija u nekoliko dana već dva puta morala upotrijebiti i oružje, nisu dobar pokazatelj. Premda u MUP-u i Vladi ističu kako nema problema, a iznose da naše dugačke granice (samo ona s BiH duga je 1001 km) čuva više od 6000 policajaca opremljenih novom tehnikom i uređajima zvuči utješno. No naličje te priče je da RH, pogotovu u onim najpustijim krajevima (Lika, Karlovac, sve više i dalmatinski dio granice s BiH), jednostavno nema dovoljno policajaca za trosmjensko čuvanje granice. U jednoj graničnoj županiji samo se prošlog mjeseca skinulo 17 policajaca i otišlo raditi u Njemačku.

Policajci to neće reći javno, no neslužbeno govore da karlovačko područje “gori” jer ih je premali broj pa grupe migranata i uspijevaju proći do Slovenije. Posao policajca postaje sve zahtjevniji i opasniji, a granični policajci taj posao obavljaju za plaću od 4000, s dodacima 5000 kn. U zemlji gdje mnogi zarađuju sve više od turizma, koji čini već četvrtinu BDP-a, i koji sada svi zajedno sada od policije traže da im obrani turističku sezonu i spriječi migrantske kolone – policajci bi to trebali efikasno osiguravati za plaću od 4000 kn. Apsurdno. Da se stvari kompliciraju, vidi se i iz najava da će Austrija i Slovenija tražiti od RH da pošalje i vojsku na granice. Problem je isti, to košta, nemamo dovoljan broj vojnika za stalni boravak na granicama, a i njihova je plaća ispodprosječna poput one policijske. No, što god sada ambulantno poduzeli, problem je nerješiv. Krajeve bez stanovnika dugoročno je nemoguće efikasno čuvati.