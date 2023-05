Zvijezda OnlyFansa otkrila da joj je očuh najveći pretplatnik: 'Majka i sestra bile su ljute na mene!'

Zvijezda OnlyFansa prisjetila se užasavajućeg trenutka kada je saznala da je njezin glavni pretplatnik njezin očuh i kako je šokantna vijest razdvojila njezinu obitelj. Maloprodajna radnica Taila Maddison, iz Newcastlea, bila je na platformi samo dva mjeseca kada je došla do užasavajućeg otkrića. Postala je sumnjičava prema svom najvećem pretplatniku koji je potrošio 2000 dolara na raskalašni sadržaj i slao poruke s 'neobično specifičnim zahtjevima' poput dnevnih fotografija na kojima je odjevena u donje rublje, piše Daily Mail.

Taliu je ovaj 'tajanstveni' korisnik također pratio na TikToku, pa joj je došla obavijest da je račun povezan s jednim od šest kontakata u njezinu telefonu. Znatiželjna zvijezda OnlyFansa na kraju je suzila izbor prije nego što je saznala da je pretplatnik isti čovjek koji joj je bio očuh posljednjih 12 godina. Razarajuće otkriće okončalo je brak njezine majke, a Talia je otkrila da to nije stalo na tome. Opisala je kako su se njezina majka i sestre slomljenog srca okomile na nju nakon što je njezin očuh otišao.

"Prvih nekoliko tjedana on je taj koji je bio loš ,a onda više nismo ništa niti čuli o njemu. Obje moje sestre rade puno radno vrijeme tako da mama nije imala nikoga na koga bi se okomila jer njega nije bilo i brzo se okomila na mene i to je postala moja krivnja i greška OnlyFansa. Bila sam neprijatelj broj jedan svojoj obitelji nekoliko mjeseci", ispričala je.

Talia je sada ponovno u dobrim odnosima sa svojom mamom i sestrama. Tvrdi da je njezina mama krenula dalje i osjeća da su svi pomalo počeli obnavljati svoje odnose. "On je potpuno izvan slike i nitko se ne čuje s njim i nitko ne zna gdje je. Samo sam zahvalna što sam uspjela obnoviti taj odnos s mamom i sestrama", dodala je.

Talia je tvrdila da je njezin očuh pokušao zanijekati tvrdnje kada se suočila s njim i zaprijetila da će reći svojoj mami. 'U roku od dvije minute dobila sam poruku od svog očuha u kojoj piše: 'Tay, možeš li razgovarati?'', rekla je. Pobjegla je kod dečka, gdje je provela sljedećih tjedan dana u stanju šoka prije nego što se povjerila svojoj mlađoj sestri, koja je još živjela kod kuće. Talia je na kraju priopćila srceparajuću vijest svojoj mami u grupnom razgovoru sa svojim sestrama. 'Potpuno je ušutjela, što je bila rijetkost za mamu. Stalno je slao poruke govoreći 'molim te, razgovaraj sa mnom prije nego što razgovaraš s mamom, na putu sam kući, pusti me da se pozabavim njom'. Mislim da je to htio sve zanijekati.Nazvala sam ga s privatnog broja i mama je sve slušala dok sam još bila u šoku. Bio je na putu kući s posla i kada je ušao na vrata, mama mu je sve rekla, a on je spakirao svoje torbe i otišao tog dana."

"Izričito je tražio stvari poput fotografija mog donjeg rublja svaki dan", prisjetila se. "Kad sam ostala kod kuće s njim i mamom, tražio je da snimam u određenim prostorijama u kući, govoreći 'nemoj snimati u kupaonici, više volim kad si u krevetu ili na tepihu". Talia je priznala da bi se osjećala nervozno kad bi se ikada više susrela licem u lice sa svojim bivšim očuhom.Talia je prvi put progovorila o užasavajućem otkriću u nizu nedavnih videa na TikToku, gdje ima više od gotovo 82.000 pratitelja.

"Dakle, kad sam tek pokrenula svoju web stranicu, imala sam tog kupca koji je bio moj kupac broj jedan, kupio je sve što sam mu poslala, bio je sljedbenik od početka. Razgovarali bismo svaki dan, postavljao je prilagođene zahtjeve, vrlo specifične stvari i također je imao vrlo specifično korisničko ime na web stranici.' 'Potpuno sam poludjela pokušavajući shvatiti tko je ta osoba iz mojih kontakata. Suzila sam izbor na šest ljudi...Išla sam sa svojim predosjećajem i poslala poruku na račun web stranice i rekla, 'Znam tko je ovo', ispričala je u videu.

