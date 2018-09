Znate li svoj podznak i što on određuje? Provjerite sami zašto je on važan

Svi znamo koji smo horoskopski znak, no većina nas ne zna koji je podznak, koji je također vrlo važan u određivanju naše osobnosti kao i sam znak.

Podznak ili Ascendent u trenutku našeg rođenja pojavljuje se na istočnom horizontu, pa se još naziva i izlazeći znak i u astrologiji označava prvi korak u procesu nečijeg postojanja.

Podznak puno govori o našem izgledu, ponašanju i načinu na koji nas okolina percipira.

"Kada razumijemo svoj podznak, razumijemo kako se predstavljamo drugima i kako nas oni doživljavaju".

Neki astrolozi tvrde kako na žene više utječe podznak nego znak. Stoga nam upoznavanje s podznakom kao i horoskopskim znakom može puno pomoći u shvaćanju samoga sebe.

Zahvaljujući brojnim astro kalkulatorima moguće je precizno izračunati koji smo podznak. Dok se kod horoskopskog znaka gleda naš datum rođenja i godina, u podznaku je bitan sat i grad u kojem smo rođeni.

Znate li u koliko sati ste rođeni? Ako znate, možete sami saznati vaš podznak, sve je detaljno prikazano u tablici na navedenom linku: http://astrotarot.eu/blog/astrologija/izracunajte-podznak/

Sada kada ste saznali svoj podznak, provjerite osobine svakog, opis donosi Osobni horoskop.com

OVAN

Iznimno ste privlačni i temperamentni, a okolina vas cijeni zbog iskrenosti i spremnosti da svakome uskočite u pomoć. Imate veliko srce i iznimno ste plemeniti, no ponekad znate biti sebični i samoživi, najviše onda kad osjećate da vas netko pokušava iskoristiti. Ne volite igrice, laži i podmetanja, a privlače vas vedri i komunikativni ljudi s kojima ćete se moći dobro zabaviti. Uvijek ste u pokretu, imate gomilu ideja, a izražena ambicioznost pomaže vam da ih sprovedete u djelo.

Kako ga prepoznati?

Ljude s podznakom u Ovnu prepoznajemo po mršavoj, ali mišićavoj građi. Obično imaju veliku glavu, bujnu kosu i guste obrve, a žene se ponose vitkim nogama koje nerijetko ističu minicama ili tajicama. U svakom društvu vode glavnu riječ, a često odaju dojam kao da im se uvijek nekamo žuri.

Poznati s podznakom u Ovnu

Barbra Streisand, Heather Locklear, Shakira, Bo Derek, John Lennon, Heath Ledger, Jared Leto, Eva Peron, Cristiano Ronaldo, James Dean

BIK

Trezveni, mirni, staloženi i dobroćudni - to su riječi s kojima vas okolina najčešće opisuje. Strpljivi ste, uporni i odlučni, te niste skloni burnim i ishitrenim reakcijama. Promišljeni ste i pomalo tromi, pa vam nekad treba previše vremena da se pokrenete i odvažite na akciju. Iznimno ste šarmantni, privlačni i simpatični, a ljudi vas vole zbog vaše dobronamjernosti. Volite hranu, piće, muziku, umjetnost i znate kako uživati u životu.

Kako ga prepoznati?

Ljudi s ovim podznakom su pravi gurmani i hedonisti koji često imaju pokoji kilogram viška, što ni najmanje ne umanjuje njihovu privlačnost. Ljudi s podznakom u Biku imaju prelijepe, pravilne crte lica i gustu kosu. Žene su poznate po zanosnim oblinama, a muškarci po širokim ramenima koji suprotnom spolu ulijevaju sigurnost. Obično imaju deblji vrat i podbradak, a prepoznat ćete ih i po iznimno ugodnom glasu.

Poznati s podznakom u Biku:

Sigourney Weaver, Carlos Santana, George Lucas, Mariah Carey, Che Guevara, David Beckham, Sheryl Crow, Elle McPherson, Zinedine Zidane, Nikola Tesla

BLIZANCI

Lako vas je prepoznati po brbljavoj i vedroj prirodi. U društvu ste uvijek dežurni zabavljači, imate mnogo poznanika i volite se kretati u različitim krugovima. Vrlo ste znatiželjni, inteligentni i svestrani, a najviše mrzite dosadu i monotoniju. Ponekad znate biti površni i nepouzdani te brzo i lako mijenjate mišljenje, no uz pomoć širokog osmijeha obično se uspješno izvučete iz svake neugodne situacije.

Kako ga prepoznati?

Ovi su ljudi obično iznimno privlačni i atletski građeni. Visoki su, imaju široka ramena i lijepo oblikovane ruke, a pravilne crte lica u kombinaciji s neodoljivim osmijehom nikog ne ostavljaju ravnodušnim. Podznak u Blizancima obično daje velike, dječje oči, koje otkrivaju zaigranu prirodu ovih ljudi. Obično su mladoliki i u poznim godinama, što mogu zahvaliti svom optimističnom pogledu na život. Osim po ovim karakteristikama, osobu s podznakom u Blizancima prepoznat ćete i po brzom hodu, žustroj gestikulaciji ili navici da grize nokte.

Poznati s podznakom u Blizancima:

Drew Barrymore, Bruce Springsteen, Michelle Pfeiffer, Julianne Moore, Charlie Sheen, Sandra Bullock, Pamela Anderson, Martin Luther King, Hillary Clinton, Amy Winehouse, Mick Jagger, Lindsay Lohan, Saddam Husein, Bar Rafaeli

RAK

Podznak Rak daje nježne i osjetljive ljude koji se vole brinuti za druge. Dom i obitelj su vam iznimno važni, a ako nemate skladne porodične odnose, to je na vama sigurno ostavilo neizbrisiv trag. Ponekad ste sramežljivi i ne volite se isticati, no kad se opustite, do izražaja dolazi vaša vesela i prijateljska priroda. Volite djecu i životinje, a u ljubavnim vezama ste vjerni i nesebični. Često mijenjate raspoloženje i preosjetljivi ste na vanjske utjecaje, stoga je za vas bitno da budete u mirnoj i ugodnoj okolini, među ljudima koji su poput vas dobronamjerni i pozitivni.

Kako ga prepoznati?

Osobu s ovim podznakom prepoznat ćete po okruglom i bucmastom licu, snenom pogledu, malom nosu i senzualnim usnama. Obično su nižeg rasta i malo deblji, budući da imaju usporen metabolizam. Imaju uska i pomalo spuštena ramena. Skloni su debljanju u gornjem dijelu tijela pa žene često imaju velike grudi i vitke noge, dok su i muškarci i žene skloni nakupljanju masnih naslaga u području trbuha. Prepoznat ćete ih i po malo težem, sporom hodu.

Poznati s podznakom u Raku:

Angelina Jolie, Kate Hudson, Ben Affleck, Cher, Julia Roberts, Steven Spielberg, John Travolta, Bill Gates, Robert de Niro, Liv Tyler, Albert Einstein, Cameron Diaz, Arnold Schwarzenegger, Robert Pattinson, Mel Gibson, Kylie Minogue, Cindy Crawford, Kristen Stewart

LAV

Podznak u Lavu daje samosvjesne i samouvjerene ljude koji vole biti u centru pozornosti. Pravi ste zabavljač u čijem društvu nikad nije dosadno, no nekad znate potpuno preuzeti glavnu ulogu pa je od vas nemoguće doći do riječi. Ponosni ste i tašti pa vas je lako uvrijediti, no brzo se odljutite i zaboravite loše stvari. Iznimno ste velikodušni i rastrošni te volite uvijek izgledati privlačno i dotjerano. Hrabri ste i odvažni te ne izbjegavate probleme, već se s njima spremno suočavate.

Kako ga prepoznati

Ovi ljudi često imaju gustu kovrčavu kosu, koja podsjeća na lavlju grivu. Glava im je malo veća u odnosu na tijelo, a gornji dio tijela razvijeniji je od donjeg. Vitki su i atletski građeni. Žene često imaju zavodljivi mačji pogled, koji u kombinaciji s dugim i vitkim nogama nijednog muškarca ne ostavlja ravnodušnim. Muškarci su pak mišićavi i snažni, no s godinama skloni ćelavosti.

Poznati s podznakom u Lavu:

Muhammad Ali, Sting, Donald Trump, Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Tina Turner, Justin Timberlake, Meryl Streep, Al Pacino, Johnny Depp, Robbie Williams, Beyonce, Freddy Mercury, George W. Bush, Robert Downey Jr, Jessica Alba, Jack Nicholson, Celine Dion

DJEVICA

Ljudi s ovim podznakom obično su sramežljivi, nenametljivi i povučeni, pa čak i pomalo hladni. Pristojni i odmjereni, u društvu nikad ne vodite glavnu riječ, već mirno promatrate situaciju i analizirate druge ljude. Ne otvarate se lako pred drugima jer ste oprezni i sumnjičavi, no nakon što nekoga upoznate i procijenite da je vrijedan vaše pažnje, opuštate se i otkrivate svoju pravu prirodu. Mnogi se tako ugodno iznenade kad shvate da ste iznimno inteligentni, duhoviti, pronicljivi i zabavni, što se na prvi pogled nikad ne bi reklo. Sitničavi ste i pedantni te vjerojatno naginjete ka hipohondriji.

Kako ga prepoznati?

Osim po mirnom i rezerviranom držanju, nekoga tko je u podznaku Djevica prepoznat ćete po lijepim i pravilnim crtama lica, tankom nosu, istaknutoj ili špičastoj bradi te tankoj i ravnoj kosi, koja je uvijek uredna i dotjerana. Obično su visoki i vitki, imaju lijepo oblikovana ramena, ruke i šake, a žene posebnu pažnju posvećuju uređenju noktiju. Ne vole privlačiti pozornost izgledom pa su često jednostavno odjeveni i zakopčani do grla, no posjeduju prigušeni seksepil koji im osigurava pažnju suprotnog spola.

Poznati s podznakom u Djevici:

Woody Allen, Peter Sellers, Agatha Christie, Tom Hanks, Jeff Bridges, Shirley MacLaine, Tim Robbins, Madonna, Keanu Reeves, Sharon Stone, Tom Cruise, Marion Cotillard, Kurt Cobain, Bruce Willis, Steve Jobs, Emma Watson, Roger Federer, Anthony Kiedis, Ryan Reynolds

VAGA

Ovo su vedri, nasmijani i ugodni ljudi koji imaju mnogo prijatelja. Okolina vas voli jer ste šarmantni, komunikativni i ne volite ulaziti u sukobe. Žene su iznimno lijepe i u svakoj situaciji nastoje izgledati dotjerano, dok su muškarci uglađeni šarmeri u čijem se društvu svaka žena osjeća posebnom. Mirni ste, zabavni i pristupačni, no nekad znate biti pomalo lijeni, površni i neodlučni.

Kako ga prepoznati?

Pravilne, lijepe crte lica, sjajna kosa i skladno tijelo glavni su znak raspoznavanja ovih ljudi. Imaju obično pune usne i krupne oči te neodoljive jamice na obrazima. Čak i ako nisu posebno lijepi, osvajaju šarmom i privlačnošću te nepogrešivim modnim ukusom. Budući da su pravi hedonisti, često su skloni nakupljanju kilograma, a posebno osjetljiva područja su im bedra i bokovi. Žene s ovim podznakom često imaju figuru pješčanog sata, koju većina muškaraca smatra idealnom.

Poznati s podznakom u Vagi:

Bill Clinton, Alain Delon, Kate Winslet, Harrison Ford, Leonardo Di Caprio, Britney Spears, Halle Berry, Katy Perry, Jennifer Lopez, Laetitia Casta, Jennifer Aniston, Jon Bon Jovi, Ewan McGregor, Gerard Butler, Sarah Palin

ŠKORPION

Ovo su prodorni i inteligentni ljudi s jasnim stavom, zbog čega u drugima izazivaju strahopoštovanje. Karizmatični ste i pronicljivi pa vas je nemoguće prevariti. Ne govorite mnogo, no ono što kažete uvijek je potpuno pogođeno. Iskreni ste i direktni, volite crni humor i sarkazam. Otvoreno izražavate svoje stavove i ne opterećujete se tuđim mišljenjem. Znatiželjni ste i zanimaju vas mnoga područja, a često pokazujete interes prema rubnim i alternativnim temama.

Kako ga prepoznati?

Osobu s ovim podznakom lako je prepoznati po iznimnoj karizmi i energiji kojom zrači. Imaju prodoran, gotovo hipnotizirajući pogled koji je nemoguće ne primijetiti. Mnogi imaju čvrstu, široku vilicu,stisnuta tanja usta i gustu kosu. Mišićavi su i snažni te najčešće srednjeg ili nižeg rasta. Žene imaju jače bokove, a muškarci snažna ramena. Nisu posebno lijepi, no zrače snažnim seksepilom koji nikog ne ostavlja ravnodušnim.

Poznati s podznakom u Škorpionu:

Megan Fox, Clint Eastwood, Charlie Chaplin, Bjork, Grace Kelly, Charlton Heston, Diana Ross, Prince, Diane Keaton, Ed Harris, Jackie Kennedy, Michelle Obama, Nicole Kidman, Natalie Portman, Vanessa Paradis, Edward Norton, Gwen Stefani, Jim Carrey, Justin Bieber, Michael Douglas, Colin Firth

STRIJELAC

Ako je vaš podznak Strijelac, sigurno ste popularna i društvena osoba koja ima mnogo hobija i interesa. Svestrani ste, znatiželjni i otvoreni za nova iskustva te ne volite biti besposleni. Ljudi vas vole jer ste dobronamjerna osoba koja će svakome uskočiti u pomoć. Imate dobar smisao za humor i pravi ste veseljaci. Mnogi ljudi s ovim podznakom pokazuju interes za religiju, filozofiju i druge kulture. Vjerojatno volite putovati i stjecati nova iskustva.

Kako ga prepoznati?

Ovi su ljudi najčešće visoki i atletski građeni. Muškarci su mršavi i imaju široka ramena, a žene su izrazito vitke. Podznak u Strijelcu ženama daje skladno tijelo, uske bokove i duge noge, stoga ne čudi što su mnoge manekenke rođene s podznakom u ovom znaku. Sportski su tipovi, stalno su u pokretu. Ipak, budući da su pravi hedonisti, u starosti mogu naginjati debljini.

Poznati s podznakom u Strijelcu:

Elvis Presley, Nicolas Cage, Catherine Zeta Jones, Brigitte Bardot, Marlon Brando, Danny DeVito, Bob Dylan, Jimmy Hendrix, Jude Law, Brad Pitt, Jodie Foster, Kim Kardashian, Paris Hilton, Oprah Winfrey, Sean Penn, Lady Gaga, Scarlett Johansson, Keira Knightley, Elizabeth Taylor, Ann Hathaway, Jessica Biel

JARAC

Oprezni ste, suzdržani i skeptični. U suštini ste sramežljivi i patite od manjka samopouzdanja, stoga se većinom ne volite previše eksponirati, no oni među vama koji su s vremenom uspjeli prevladati stidljivost, iznimno su šarmantni, duhoviti i popularni u društvu. Ozbiljni ste, odgovorni i ambiciozni te želite da vaš trud i zalaganje budu priznati.

Kako ga prepoznati?

Osobe koje imaju podznak u Jarcu su izrazito vitke, čak koštunjave. Na licu su im istaknute jagodice, a nos je često dug i naglašen. Oči im često imaju pomalo sjetan, tužan pogled i odaju zabrinutost koju ovi ljudi osjećaju. Imaju uspravan i dostojanstven hod, ne vole se odijevati atraktivno, već njeguju decentan i odmjeren stil.

Poznati s podznakom u Jarcu

Sophia Loren, Dustin Hoffman, Clark Gable, Paul Newman, Tom Jones, Susan Sarandon, Sean Connery, Francis Ford Coppola, Jane Fonda, Monica Bellucci, Novak Đoković, Gisele Bundchen, Bono, Colin Farrell, Meg Ryan, Zooey Deschanel

VODENJAK

Osoba kojoj je podznak smješten u Vodenjaku potpuno je drugačija od drugih. Ljudi vole biti u vašem društvu jer ste duhoviti, otkačeni i zanimljivi, ali istovremeno i dobrodušni i plemeniti, stoga svima rado uskačete u pomoć. Inteligentni ste, imate mnoštvo interesa i hobija. Mrzite dosadu i uvijek ste u pokretu. Vašu pažnju nije lako zadržati, stoga vam je potreban partner koji će vam biti ne samo ljubavnik, već i najbolji prijatelj.

Kako ga prepoznati?

Osoba s ovim podznakom ne voli se uklapati u okvire, pa uglavnom njeguje neki svoj specifičan stil. U mladosti njihova buntovna priroda dolazi do izražaja po načinu odijevanja, pa se među njima nađe mnogo punkera s irokezom, metalaca ili darkera. Čak i kad sazru, vole na neki način biti drugačiji, pa tako često nose odjeću šarenih i fluorescentnih boja ili imaju neobičnu frizuru. Obično su mršavi i mišićavi, imaju jače bokove. S godinama su sve skloniji nakupljanju kilograma.

Poznati s podznakom u Vodenjaku:

Jim Morrison, David Bowie, James Stewart, Matt Damon, Orlando Bloom, Russell Crowe, Matt Dillon, Audrey Hepburn, Roseanne Barr, Kirk Douglas, Whoopi Goldberg, Billie Holiday, Janis Joplin, Christina Aguilera, Barack Obama, Kim Basinger, Shia LaBeouf

RIBE

Osjetljivi ste, nježni i romantični te vam ljubav predstavlja smisao života. Skoni ste sanjarenju na javi pa se često zanosite idejama koje drugi, racionalniji ljudi smatraju gubljenjem vremena. Budući da ste dobra srca i prijazne naravi, imate mnogo prijatelja. Uživate u komunikaciji s okolinom, zabavi i izlascima. Niste skloni osuđivanju drugih, no i sami možete imate upitni moral pa vam nije problem upustiti se u vezu sa zauzetom osobom, a često znate i pribjeći lažima kako biste se izvukli iz neugodne situacije.

Kako ga prepoznati?

Podznak u Ribama daje ljude niže ili srednje građe, koji su s godinama skloni nakupljanju kilograma. Obično imaju okruglo, pomalo dječje lice sa snenim očima, malim nosom i punim ustima, a duga valovita kosa dodatno doprinosi njihovoj senzualnosti. Imaju pune obraze, a u kasnijim godinama dvostruki podbradak. Odlikuje ih pomalo spor hod te su često skloni problemima s cirkulacijom i venama.

Poznati s podznakom u Ribama:

George Clooney, Demi Moore, Doktor Phil, Jason Alexander, Antonio Banderas, Whitney Houston, Gwyneth Paltrow, Robert Redford, Ellen Pompeo, Johnny Cash, Jenna Elfman, Al Capone

Ukoliko želite detaljniju analizu usporedite svoj znak s podznakom, a na internetu možete pronaći puno tekstova i dugih opisa za svaku od kombinacija.

>> Pogledajte i video: Misteriozni ljudi - tko su zelena djeca, svjedokinja Kennedyjeva ubojstva…