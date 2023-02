Žena započela aferu zato što joj je muž zaboravio na Valentinovo: "Ne žalim zbog toga"

Na dane kao što su Valentinovo ili godišnjica mnogi imaju velika očekivanja, a pogotovo parovi koji svoju ljubav iskazuju darovima i čestitkama. Međutim, za neke parove, ovi dani donose propast odnosa budući da praznine u vezama budu ogoljene zaboravljenim spojevima ili premalim rudom, prenosi Mirror.

5 razloga zašto žene traže razvod. I nije riječ samo o varanju:

Nakon što je suprug jedne žene zaboravio na Valentinovo, unatoč tome što ga je podsjećala, ona je odlučila da je dosta i započela aferu iza njegovih leđa. Ova žena, imena Emma, priznaje da možda nije ispravno postupila, ali ne žali zbog svog izbora jer je shvatila što propušta u staroj vezi. Emma nije planirala aferu, ali ju je razočaravajuće Valentinovo 'gurnulo preko ruba'. Žena, koja je u četrdesetima, rekla je: „Zaista nije bilo većeg incidenta ili nečeg sličnog. Svaki dan prolazimo kroz iste rutine kao i svaki drugi par. Oduvijek je bio savršeno fin i brižan prema meni. Ništa drugačije nije bilo uoči Valentinova. Nekoliko sam puta spomenula da bi bilo lijepo nešto učiniti i dogovoriti izlazak. On je kimnuo u prolazu i rekao da će nešto rezervirati. Onda je došao dan i apsolutno ništa, čak ni čestitka“, rekla je Emma.

Ova je žena shvatila da zaslužuje bolje te dodala da nije tako teško s vremena na vrijeme uložiti malo truda u vezu. Tvrdi da je njihov odnos postao dosadan, što ju je potaknulo da ljubav, za koju je osjećala da nedostaje – potraži negdje drugdje. U početku kaže da se nije namjeravala rastati od supruga i da je aferu vidjela kao način da skrene misli. Bilo je potrebno osam mjeseci prije nego što je Emma uspjela skupiti hrabrosti ostaviti svog partnera s kojim je bila nekoliko godina. Rekla je: „Počelo je postajati sve teže i teže skrivati ​​to od njega. Zapravo sam željela da sazna kako bih mogla jednostavno nastaviti s tim i ubrzati stvari do kraja. Za vrijeme jedne večere to sam otkrila, rekla mužu što se događa i da ga želim ostaviti. Očito je bio izbezumljen jer sam prekršila povjerenje koje smo imali jedno u drugo, to je stvarno boljelo“.

Emma žali što je povrijedila svoje voljene, ali ne žali što je imala aferu jer je sada mnogo sretnija. Kaže da stvarno smatra da je donijela pravu odluku te se nada da će s vremenom i njena obitelj biti sretna zbog nje. Ona tvrdi da Valentinovo nije bilo toliko važno za nju, da bi bila sretna i s čestitkom jer vjeruje da se stavlja veliki pritisak na neke ljude da troše ogromne iznose na darove. Ali, bila je to jednostavno kap koja je prelila čašu.

Kod svog novog partnera najviše voli to što se zanima za njene hobije i što mu je stalo do onoga što nju čini sretnom. Kaže da on nije baš kreativan, ali svejedno odlazi na sajmove rukotvorina s njom i da ju to čini sretnom. Misli da sa svojim bivšim nikada nije imala takvu vezu. Nastavila je: „Mislim da se mi žene prečesto moramo prilagoditi partnerima koji nas ne tretiraju kako treba i to treba promijeniti. Strašno je imati aferu, a još strašnije raskinuti s mužem, ali ponekad morate biti hrabri. Za mene je Valentinovo bila ta posljednja prepreka, moja prijelomna točka. Mislim da će biti puno žena koje će se osjećati isto - kažem, znaj svoju vrijednost“.

Emma je svjesna da njezina priča o Valentinovu nije neuobičajena jer se mnogi partneri tijekom godine minimalno trude. Ona kaže da se radi o tome da trebate znati što vaš partner treba i želi - bilo da se radi o čestitki ili zajedničkom vikendu. Smatra da parovi trebaju bolje komunicirati o tome kako zadovoljiti potrebe jedno drugoga i da bi svi trebali obrazovati djecu da budu vrijedni članovi društva – ljubavni, pošteni i predani. Emma je dodala: „Možete misliti što hoćete o meni, ali učinila sam što sam učinila i završila sam sretnija“.

Djevojka o bivšem dečku: 'Bio je toliko škrt da mi je naplatio boravak kod njegovih roditelja!'