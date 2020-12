Zaručniku vratila prsten vrijedan skoro 19 000 kuna uz objašnjenje da je 'prejeftin'

Nepoznati muškarac pitao je korisnike Reddita za mišljenje. Naime, svojoj djevojci kupio je zaručnički prsten vrijedan 18 800 kuna (2200 funti), a ona ga je vratila pod izlikom da je prejeftin za njezin ukus, prenosi The Sun.



"Djevojka i ja smo dugo razgovarali o zarukama. Imam dobar posao i mogao bih kupiti skuplji prsten da nije ovakva godina. Roditelji, sestra i nećak su se zarazili koronavirusom, pa sam im pomagao financijski neko vrijeme, sestra je također izgubila posao, pa sam joj posuđivao novac. Moja tvrtka rekla je da će otpustiti i do 150 ljudi, ali da ja nisam jedan od njih. Svejedno, ne mogu mi to sto posto garantirati pa želim štedjeti."

"Ukratko, potrošio sam oko 2200 funti na lijepi prsten s dijamantom. Bila je jako sretna na prvu dok joj njezina majka nije rekla da je jeftin. Vratila mi ga je i optužila me da ju ne cijenim dovoljno."



Rekao je i da djevojka s njim ne razgovara od tada, a korisnici Reddita nisu mogli vjerovati da se netko tako ponaša. "Definitivno ti nisi taj koji je pogriješio", zaključila je jedna osoba, a drugi su komentirali kako joj nešto, što toliko košta, može biti jeftino?!



"Bila je sretna dok nije znala koliko košta", zaključili su.

