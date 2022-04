Žena ispričala: 'Pristala sam se udati za svog dečka, iako me on ne može prestati varati'

- Moj dečko, s kojim sam u vezi na daljinu, rekao mi je da je bio usamljen i da mu je bilo dosadno kada ja nisam mogla biti s njim, no ja sam saznala da me prevario s udanom ženom. Potajno sam mu zavirila u telefon i otkrila da je ta žena došla do njega na seks odmah nakon što sam ja otišla. Zajedno smo 2 godine, ali se viđamo samo vikendom jer živimo 200 kilometara udaljeni jedno od drugog. Nakon što sam saznala za prevaru prekinula sam s njim, ali on me nije puštao na miru - napisala je jedna žena za The Sun.

Znanstvenici tvrde: Ovo je najlakši način da prebolite prekid veze

Nakon prekida joj je stalno slao poruke, a onda je ostao bez posla i došao kod nje. Uvjeravao ju je da će se sad ponašati drugačije, počeo ju je tretirati kao princezu, te ju molio da mu oprosti. Njoj se svidjela pažnja i njegova obećanja, pa je odlučila samo pristati kada ju je iznenadio zaručničkim prstenom. U noći kada su se zaručili ponovno mu je išla pogledati poruke na mobitelu i vidjela je da je završio s onom ženom od prije.

- No, našla sam dvije aplikacije za upoznavanje koje trenutno koristi za razgovor s drugim ženama, vidjela sam da ima lažni profil na Instagramu i da razgovara s još tri žene preko poruka. Svim tim ženama je slao seksi video zapise i fotografije sebe. Ne razumijem zašto to radi i zašto je potrošio toliko novaca na zaručnički prsten ako mu ništa ne značim - nastavila je.

- Ljubav na daljinu može biti teška za održati, ali nemojte kriviti sebe. Dali ste mu drugu priliku, ali on je očito jednostavno takav i neće se promijeniti. Možda vas je zaprosio iz osjećaja krivnje zbog toga kako se ponašao, no pokazao je da ne zaslužuje vašu ljubav. Vaše nisko samopouzdanje vas drži vezanima za njega, ali se možete osloboditi. Najbolje je da to prekinete i krenete dalje. Ovoga puta ga blokirajte ili mu ne odgovarajte na poruke. Kroz neko vrijeme shvatit ćete koliko je on bio pogrešan za vas - odgovorila joj je Deidre.

Deset godina dopisivala se s muškarcem koji ne postoji: Osoba iza tipkovnice zapravo joj je bila vrlo blizu...