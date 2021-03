Žena (25) živi kao beba: Spava u krevetiću, nosi pelene i ima 'dudu varalicu'

Paigey (25) iz SAD-a ima neobičan fetiš - ponaša se, odijeva i živi kao beba, prenosi Metro.co.uk. Svakog jutra budi se u krevetiću za bebe, promijeni vlastitu pelenu, igra se s igračkama, a onda odradi posao - uređuje internetski sadržaj za jednu udrugu. Na ovaj način Paigey živi od svibnja 2018., a cilj joj je olakšati život onima koji su poput nje, odnosno onima koji također imaju fetiš ove vrste stručno nazvan parafilijski infantilizam.

Pogledajte kako izgleda njezin dan:

Osim kod kuće, kao beba izlazi i van, a na negativne komentare se ne obazire jer kako kaže, ljudi ne razumiju njezin način života. "Uvijek sam skupljala igračke i imala dječji smisao za humor pa su svi moji prijatelji i obitelj bili puni podrške. Ako se ti ponašaš kao da to nije velika stvar, tako će se ponašati i tvoja okolina", kaže Paigey.



Kada je napunila 18 godina, počela je istraživati po internetu postoji li još ljudi poput nje, a na kraju je pronašla udrugu ljudi s parafilijskim infantilizmom. Kaže kako i dalje odrađuje normalne životne obaveze odraslih ljudi, kao što je plaćanje računa, te kako je u vezi već pet godina. Njezin partner ne živi kao ona, ali je podržava.

Otvorila je i YouTube kanal koji je, kako ona tvrdi, pomogao mnogima da se ne osjećaju usamljeno. "Glavni osjećaj koji imaju ljudi je sram, a ja sam odlučila to pobijediti i izići u javnost - otvorila sam YouTube kanal i napravila web stranicu. Važno je živjeti najbolje što možeš - volim se igrati s igračkama i vesele me stvari koje sam radila u djetinjstvu."



"Puno ljudi me pita kolika je moja inteligencija i zašto bi odrasla osoba htjela ovako živjeti. Ne obazirem se na to, nije vrijedno odgovora. Nikoga ne tjeram da živi isto kao ja. Odijevam se kao dijete, ali neću sigurno sisati palac i piti mlijeko iz bočice u javnosti."

