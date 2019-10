'Želim da imamo dijete, a moja supruga se ne želi seksati sa mnom'

- Želim pokušati imati dijete prije nego što postanem prestar, ali moja supruga ima nizak libido i nikad nije zainteresirana za seks sa mnom – rekao je ovaj nesretni mladić koji se za utjehu obratio Deidre, savjetnici portala The Sun.

Tvrdi kako su već 6 godina u braku, a budući da oboje imaju više od 30 godina te je sada idealno vrijeme za dijete. Brak im je dosta propatio kada je njemu dijagnosticiran rak kože, ali kaže kako ga liječnik sada uvjerava da je sve u redu i da može postati otac.

- Moja supruga je divna žena na toliko načina i ne razumijem zašto ne želi seks. Tako bih volio dijete, a posebno nakon teškog vremena koje sam prošao - dodao je nesretni mladić

- Različiti prioriteti čest su uzrok stresa u braku, ali ako vaša supruga uopće ne želi seks, to je problem koji se ne može zanemariti. Možda je to do nečega što se dogodilo još prije vašega braka- kazala mu je Deidre i savjetovala da o svemu popričaju iskreno.

Ljubavne savjete smo potražili kod kumica: