Žele čekati do braka: 'Dečko i ja smo u vezi dvije godine i još se nikada nismo poljubili'

Za većinu ljudi ljubljenje je veliki dio njihove romantične veze, ali to nije slučaj za ovaj par koji je zajedno skoro dvije godine. Kaytlin O'Neall kaže da se ona i njezin dečko nisu još niti jednom poljubili tijekom svoje veze, dodajući da ih ljudi često znaju osuđivati zbog toga. Kako piše The Sun, objasnila je i da ju ljudi stalno ispituju o tome i govore joj da ljubljenje nije tako velika stvar.

Primila je i puno komentara da je njezin dečko homoseksualac, ili da su oni zapravo samo prijatelji. Objašnjavajući svoju odluku, Kaytlin kaže da je odlučila pričekati do braka kako bi se poljubila, godinu dana prije nego što je počela izlaziti sa sadašnjim partnerom. Prije toga je već odlučila pričekati do braka sa seksom, zbog vjerskih razloga, ali nije bila sigurna u druge aspekte romantičnih veza.

- Nakon dugog razmišljanja, shvatila sam da ne želim poljubiti nikoga jer prvi poljubac želim sačuvati za budućeg muža. Poljupci su za mene oduvijek bili vrlo intimna stvar, no osobno sam smatrala da to nije nešto što trebaš čuvati za nekoga, ali ipak sam to htjela na kraju - objasnila je Kaytlin u videu kojeg je objavila na Tik Toku.

Prije nego što su njih dvoje odlučili započeti vezu, vodili su razgovor o vlastitim uvjerenjima i uvjerenjima o romantčnim vezama, pri čemu su oboje rekli da žele pričekati do braka i za seks i za poljubac.

- Bili smo najbolji prijatelji i onda smo se zaljubili. Sve ovo radimo kako bismo se na neki način zaštitili i kako bismo se više radovali budućnosti - rekao je njezin dečko Drew.

Kao odgovor na zlobne komentare, objasnili su da je to bila zajednička odluka i da nitko od njih dvoje tu odluku ne nameće drugome. Kaytlin također kaže i da su odlučili podijeliti svoju priču kako bi pokazali drugim ljudima da stvari možete učiniti drugačije ako to želite i da vaš odnos s partnerom ne mora slijediti neke tuđe standarde veze da bi bio sretan i uspješan.

