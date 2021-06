‘U mojoj zeleno-plavoj županiji na pola sata vožnje od mora počinje zimska idila’

Majka je dvoje djece – Bartolu su četiri, a Giti osam godina. Vlasnica je internetskog portala bodulija.net na kojem sve radi sama – piše tekstove, fotografira, snima. Napisala je knjigu “Mala Kme osvaja svijet – Majčinstvo bez filtera”, a uskoro će biti objavljena i njezina “Pripovjedačica”... Na svome blogu bookblanket.com.hr recenzira knjige. Ponekad joj se dan učini prekratkim, no ipak sve stigne.

Zaljubljenica u hulahop

Martina Frka Milotić, 37-godišnja novinarka, blogerica i mama, za sebe će reći da je “čupavi knjiški moljac od 50 i kusur kila te nepopravljivi zaljubljenik u priče, hulahup, prirodu, putovanja i, prije i iznad svega, svoju obitelj”. Sa suprugom i djecom prije četiri godine iz Rijeke se doselila u Malinsku na otoku Krku.

– Nismo požalili ni dana. Živimo u slijepoj ulici u kojoj ima deset kuća, djecu mogu bez straha pustiti van. Moja se djeca igraju skrivača, njihovo je djetinjstvo slično djetinjstvu kakvo je bilo nekad. Kvaliteta života ovdje je puno bolja nego u gradu i ja s otoka sad odlazim samo kad moram. Suprug radi u Rijeci, ali kad na povratku s posla prijeđe Krčki most, počinje drugo stanje uma. U Malinskoj imamo sve, i to na deset-petnaest minuta hoda. Koronu nismo osjetili ni deset posto, zimi ionako rade dva kafića. Krk je zapravo svijet u malom – imamo planine, more, dva velika jezera – govori Martina iza koje je osamnaest godina novinarskog staža u svim vrstama medija – tiskanim izdanjima kao i na internetskim portalima, radiju i televiziji.

Prošle je godine, u jeku pandemije, odlučila sva svoja znanja pretočiti u vlastiti portal, iskoristivši mogućnost dobivanja sredstava za samozapošljavanje, pa što bude. Ispalo je i više nego dobro, Martina kaže “iznad očekivanja”.

– Objavljujem vijesti za otočane, one koji vole otok i one koji će ovamo doći, sve ono što je zapostavljeno u velikim medijima. Ispalo je da je upravo takav sadržaj nedostajao. Imam odličnu suradnju sa svim jedinicama lokalne vlasti – kaže dodavši kako joj se u trenutku dok razgovaramo učitava video koji će objaviti na portalu.

Prije nego što su postali roditelji, ona i suprug razmišljali su o eventualnom odlasku u inozemstvo, nisu imali neki plan, već kako im se “karte poslože”. Proučavali su razne opcije, a naposljetku se sve posložilo tako da dođu u Malinsku gdje su živjeli Martinini baka i djed i gdje je ona odmalena provodila slobodno vrijeme.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Tu su nastali najstariji pisani spomenik hrvatskoga jezika – Bašćanska ploča (na fotografiji je Bašćanska staza glagoljice na Krku) i Vinodolski zakonik, iz ovoga kraja potječe “Michelangelo minijature“ Julije Klović...

– Sve me veže za Krk. Doslovno smo se digli i trajno preselili. Na kraju se sve posložilo tako da možemo dobro živjeti. Nismo megalomani, ali ne bih dopustila da mojoj djeci nešto fali. Ovamo nas je “dozvala” ta neusporediva kvaliteta života u maloj sredini. Krk je otok veličine Malte, s dvadeset i jednom tisućom stanovnika. Malo tko se odavde seli, naprotiv, sve se više ljudi ovamo doseljava, ponajviše mladih obitelji. Meni osmijeh na lice vraća pogled s naše terase ili kava u vali – zadovoljno će Martina.

Kad govori o svojoj županiji, svakako će istaknuti njezine potencijale za turizam, od Učke do Senja, Gorskog kotara...

Destinacija za sva godišnja doba

– Na samo pola sata vožnje od mora imamo skijališta i sanjkališta, pravu zimsku idilu. Naša je županija zeleno-plava, spoj mora i gorja. Imamo prekrasna mala mjesta pod Učkom, opatijsku rivijeru, livade, šume, more, plaže... I ne pomišljajte na to da našu županiju možete istražiti i doživjeti za manje od deset dana boravka – govori Martina.

S popisa mjesta koja svakako treba vidjeti navest će još i svoj Krk, vinodolsko područje, prirodne plaže na Pećinama – riječkom kvartu u kojem je provela dio djetinjstva – pogled na Rijeku s Trsatske gradine, creske šume... Sve te čari svoje županije pretočit će u jednominutni video kojim će primorsko-goranski kraj predstaviti u sklopu projekta Moja.hr kojim tragamo za najljepšim kutkom Lijepe Naše. Za Martinu Frku Milotić – novinarku, blogericu i majku – taj najljepši kutak upravo je u njezinoj županiji.

Isto misle i u Turističkoj zajednici Kvarnera pa se promoviraju kao destinacija za sva godišnja doba; zima u riječkom zaleđu donosi nezaboravno skijanje i sanjkanje s pogledom na more. Ljeto na otocima i u priobalju rezervirano je za boravak na lijepim plažama. Unutrašnjost i prekrasni gorski pejzaži jamče i ugodna ljeta i pravi, pomalo iščezli zimski ugođaj. “Odredište za sve one željne odmora u iskonskoj prirodi, avanturiste ili pak ljubitelje kulturne baštine”, poručuje TZ Kvarnera.

Zeleni Vir i Vražji prolaz – ljepote Gorskog kotara

Biciklom, pješice, ali i automobilom može se i do Zelenoga vira i kanjona Vražji prolaz, po mnogima najljepšeg dijela Gorskog kotara. Ovaj se rezervat u sklopu kojega je i prva hidrocentrala sagrađena na ovom području, Munjara iz 1921. godine, prostire na dvjestotinjak hektara. Kanjon Vražji prolaz nastao je uslijed djelovanja vode koja je sebi tisućama godinama pravila put, dug je oko 800 metara, a na pojedinim je dionicama širok svega dva metra. Kroz kanjon prolazi potok Jasle, a 14 metara ponad njega ulaz je u Muževu hišu u kojoj obitava potkovnjak, zaštićena vrsta šišmiša.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Zeleni vir - zaštićeni rezervat prirodnih vrijednosti u Hrvatskoj

Planinarski putovi kroz Park prirode Učka

Smješten uz obalu sjevernog Jadrana na jednoj od najsjevernijih točaka Mediterana nalazi se Park prirode Učka koji obuhvaća istoimenu planinu i dio područja Ćićarije. Kroz ovaj planinski masiv vodi nekoliko planinarskih staza. Mitsko-povijesna staza Trebišća – Perun duga je 15 kilometara. Najatraktivniji lokalitet Parka prirode Učka svakako je kanjon Vele drage koji možete razgledati šetajući se istoimenom stazom dugom dva kilometra. Stazom umjetnosti u krajobrazu Stražica-Sapaćica šetat ćete 6,5 kilometara i vidjeti umjetničke radove u krajobrazu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Staza umjetnosti u krajobrazu Stražica–Sapaćica u Parku prirode Učka

Tisuće kilometara staza za pješake i bicikliste

Na Kvarneru je više od tri tisuće kilometara uređenih biciklističkih i pješačkih staza. Što se tiče staza na Krku, duge su oko 500 kilometara. Zapadne staze otoka vode kroz šumovite predjele, one na sjevernom dijelu do špilje Biserujke s ostacima kostura špiljskog medvjeda iz ledenog doba kad Krk nije bio otok. Mnogima dobro poznata ruta Camino Krk ove je godine sa 107 povećana na 150 kilometara. Riječ je o kružnoj ruti otokom na koju se polazi iz Grada Krka, a prolazi kroz Malinsku, Omišalj, Dobrinj, Vrbnik, Bašku i Punat te završava kod crkve sv. Jakova u Korniću.