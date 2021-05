'Volim svoju suprugu, ali zbog njezine nezainteresiranosti za seks sve više želim njezinu sestru'

- Volim svoju suprugu, ali njezina nezainteresiranost za seks me tjera u zagrljaj moje šogorice. U braku smo devet godina i imamo troje djece, a iskreno, nevjerojatno je da smo to uspjeli, jer nju ne zanima seks, dok ja imam visok seksualni nagon - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Njegova supruga i on dobro se slažu, imaju slične interese i zajedno se uvijek smiju, ali su seksualno potpuno nekompatibilni. Nikad nije htjela pričati s njime o tome, a on se zbog toga osjeća odbačeno.

- U posljednje vrijeme njezina sestra puno koketira sa mnom. Visoka je, plavuša i prekrasna i iako joj se pokušavam oduprijeti, postaje teško. Kako mogu reći svojoj supruzi da bih radije bio s njenom sestrom? - pitao je stručnjakinju.

- Usporite malo! Razmišljate ostaviti suprugu i troje djece za njezinu mlađu sestru koja je koketirala s vama? Pokušajte da vam požuda ne zamuti presudu. Kažete da volite svoju ženu, pa bi u idealnom slučaju trebali pokušati vratiti svoj brak na pravi put. Recite joj da trebate riješiti svoj seksualni život. Ne dopustite joj da odbije razgovarati - odgovorila mu je Deidre.

