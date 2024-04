Upoznali su se na ljetovanju kao tinejdžeri: Ruskinja i Srbin sreli se nakon 11 godina i sada su zaručeni

Korisnica TikToka, Ruskina Anastasia Slaupova, u videu je ispričala kako je s 15 godina na ljetovanju upoznala Davida iz Srbije koji joj se odmah svidio. Tada su se dodali na Facebooku, ali je sve ostalo samo na tome.

"Živjela sam u Sibiru i bilo je nemoguće da se vidim s njim opet. Išla sam u školu, kasnije na fakultet, preselila se u drugi grad i ponekad smo se čuli", rekla je Anastasia u videu.

Kako kaže, uvijek je imala osjećaj da ju nitko ne razumije tako dobro kao on, ali je ipak mislila da nema veze jer žive u različitim državama. Tada se preselila u Gelendžik, no ipak se počela češće dopisivati s Davidom. "Dopisivali smo se svaki dan, pričali smo na telefon i poslije mjesec dana sam dobila poruku od njega koja je glasila: 'Kupio sam kartu za Rusiju'. On je kupio kartu da dođe i da se vidimo", ispričala je. On je tako zaista došao i vidjeli su se nakon 11 godina.

Dodala je da su pri ponovnom susretu osjetili da su stvoreni jedno za drugo i da im se činilo kao da nije prošlo toliko vremena otkada su se zadnji put vidjeli. Odlučili su, kako kaže Anastasia, da ne žele vezu na daljinu, pa je ona donijela odluku o preseljenju u Srbiju.

"Nisam dugo razmišljala jer sam znala da želim da biti s njim", napisala je na kraju videa Ruskinja te dodala da već godinu i pol živi u Srbiji, te da su se i zaručili, a otkrila je i da je naučila jezik.

U svojim videima redovito pokazuje koliko je oduševljena zemljom, hranom i ljudima, a često objavljuje i neke zanimljive videe poput: 'Moje omiljene pjesme na srpskom (kao stranac)'. Objasnila je i da joj pjesme pomažu da bolje razumije jezik.

