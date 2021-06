Umjetnica (80) je ovisna o zelenoj boji: 'Svi me gledaju kada prođem ulicom'

Elizabeth Sweetheart, 80-godišnja umjetnica poznatija je i kao "The Green Lady", a nastanak nadimka nije teško shvatiti ako ste je samo jednom vidjeli.



Naime, ova bakica iz New Yorka posljednjih je 25 godina ovisna o zelenoj boji - toliko da je čak i kosu obojila u tu boju. Osim toga, cijeli njezin dom, odjeća, nokti, dodaci... Sve je u istoj boji.



"Otkako sam počela nositi samo zelenu, ne mogu se zamisliti u niti jednoj drugoj boji", kaže Elizabeth koja inače izrađuje sitne, fino oslikane akvarele, a godinama se bavila i oslikavanjem grafike za poznate dizajnere odjeće.

Ispričala je i kako je ljudi često zaustave na ulici i kažu joj kako nosi njihovu najdražu boju, te kako širi optimizam i radost. "Uvijek radim stvari koje me čine sretnom, a zelena je najpozitivnija i najsretnija boja koja postoji."

Iako je sin Sam Eaton podržava u 'zelenom životu', ispričao je za medije da ju je spriječio da u istu boju oboji psa Dylana, a onda je otkrio i jedan genijalan detalj o kojem je Elizabeth razmišljala - u svoju putovnicu potpisala se kemijskom zelene boje.



"Možda toliko volim zelenu je sam odrasla u Novoj Škotskoj, a nakon preseljenja u New York nedostajale su mi sve te zelene nijanse oko mene. Zelena mi ne predstavlja samo zabavu i razigranost, ona mi pomaže u teškim vremenima, kao kad su mi umrli majka i Dylan", rekla je za The New York Times.

