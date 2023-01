Tvrdi da je prezgodna da vodi dijete u vrtić: ‘Druge mame me ružno gledaju jer se boje da ću zavesti njihove muževe’

Majka, koja ima profil na Only Fansu, kaže da je prezgodna da bi vodila svoje dijete u vrtić, jer su druge mame zabrinute da bi im mogla ukrasti muževe. Lena Nersesian (31) ispričala je da ju druge majke izbjegavaju, ali i da uvijek dobiva jako ružne poglede, piše Mirror.

Što majke najviše žele dobiti na dar? Možda ćete se iznenaditi!

- Mislim da neke od ovih mama misle da ću se skinuti i odmah početi seksati s njihovim muževima ako ne budu gledale svaki moj pokret. U njihovim mislima ja sam neka vrsta perverzne, seksualne zvijeri koja želi spavati sa svime što se miče. Mislim, ma daj? Tko to radi? Znam da sam jako stvarno zgodna, ali nikada to ne bih napravila. Ja sam uspješna blogerica, poduzetnica i poslovna žena koja je svoj brend izgradila ni iz čega. Moj je zaručnik jednako uspješan i poštujemo sebe i druge, bez obzira na to što neki ljudi misle - objasnila je Lena.

Unatoč svom uspjehu, Lena, koja je također diplomirala psihologiju i koja je u prošlosti radila s djecom s teškoćama u razvoju, kaže da se njezine poslovne vještine zanemaruju jer kritičari ne vide dalje od seksa. Tvrdi da joj je zbog toga žao i da bi ljudi trebali moći vidjeti dalje od nekih stereotipa.

- Nažalost, ti stereotipi su još uvijek dobro ukorijenjeni kod nekih ljudi, ali ja tu ne mogu ništa učiniti. Samo se nadam da sljedeća generacija neće biti toliko pogođena njima kao sadašnja - rekla je.

Lena je 2016. upoznala Adama, profesionalnog vozača BMX-a i blogera, a par je godinu dana kasnije počeo zajedno objavljivati na OnlyFans-u. Izvan svog nekonvencionalnog radnog života, par uživa u normalnom obiteljskom životu koji se sastoji od domaćih obroka, dnevnih izleta u park i filmskih večeri.

- Mrzim što moram razočarati, ali veći dio mog kućnog života je nevjerojatno normalan i vrlo neuzbudljiv. Veliki sam gurman i volim kuhati za obitelj; može biti bilo što, od kuhanja do pečenja, ali to je sjajno obiteljsko vrijeme. Ja sam armenskog podrijetla i obitelj je nevjerojatno važna u toj kulturi. Slavimo prekretnice kao kad je mojoj kćeri prošle godine izbio prvi zub. Za mene, to joj pomaže da razumije svoju kulturu i također je odličan razlog da se okupimo kao obitelj. To su najsretniji trenuci za mene - ispričala je.

Nada se da će svojoj djeci i drugim ženama dati primjer da možete biti seksualni, raditi i još uvijek biti izvrstan roditelj. Tvrdi da joj je ovaj posao dao ogromnu slobodu da slijedi svoje ciljeve. Imala je vrlo malo slobodnog vremena nakon što je rodila kćer i to joj je omogućilo da ponovno procijeni što želi raditi.

- Biti mama je najvažniji posao na svijetu i kad god nisam sa svojom kćeri osjećam se krivom. No, još uvijek želim raditi i ne mislim da bi se žene trebale osjećati kao da moraju birati. Možda nije po svačijem ukusu, ali ja volim svoj posao i čini da se osjećam seksi i ispunjeno. Također stavlja krov nad moju obitelj i hranu na stol. Ako to nije sloboda i napredak za žene, onda ne znam što jest - zaključila je.

'Moderna baka': Prekrivena je tetovažama i piercinzima, a u zube je ugradila i - dijamante!