Tvrde da su najbliskije sestre na svijetu: 'Želimo dijeliti i dečka'

Jednojajčane blizanke otkrile su kako planiraju dijeliti dečka i živjeti zajedno pod istim krovom. April i Amelia Maddison, koje žive na Gold Coastu u Australiji, oduvijek su dijelile sve – od igračaka do odjeće i kozmetike, a sada planiraju dijeliti i partnera. Njihova povezanost, od djetinjstva do odrasle dobi, ostala je nevjerojatno jaka i posebna, prenosi The Sun.

Sada, u svojim 20-ima, blizanke i dalje dijele sve aspekte života i vjeruju da će jednog dana pronaći savršenog muškarca kojeg će obje voljeti. U intervjuu za news.com.au, sestre su objasnile kako traže posebnu osobu koja će razumjeti njihovu jedinstvenu vezu. ‘Ljudi misle da je čudno kada blizanke dijele dečka, ali Amelia i ja imamo isti ukus za gotovo sve’, rekla je April, ‘Obje volimo dečke koji su visoki, mišićavi, tetovirani i zgodni, a najvažnije je da su ljubazni i prizemljeni s dobrim smislom za humor’.

Blizanke su do ove odluke došle nakon što su imale različite dečke u prošlosti, no ti su odnosi često bili opterećeni ljubomorom zbog njihove povezanosti. Sada su uvjerene da, s jednim zajedničkim dečkom, neće biti problema. ‘Kada bi jedna od nas imala dečka, on bi često bio ljubomoran jer smo uvijek provodile puno vremena zajedno’, objasnila je Amelia, ‘Zato smo zaključile da bi bilo zabavnije i jednostavnije kada bismo imale samo jednog dečka kojeg bismo dijelile’.

Iako su uzbuđene zbog ove neobične dinamike, ističu da će neke stvari ipak ostati odvojene. ‘Naš dečko neće s nama imati odnose istovremeno’, objasnila je April, ‘On će biti s nama jednom po jednom, izmjenjivat će se i svaka će imati svoju spavaću sobu’.

Dok neki u ovakvoj situaciji mogu osjetiti ljubomoru, sestre su uvjerene da se to njima nikada ne bi dogodilo. ‘Nikada nismo bile ljubomorne jedna na drugu, a ni sada nećemo biti. Najbolje smo prijateljice i sve radimo zajedno’, rekla je April, ‘Imamo isti krug prijatelja, slične interese i dijelimo gotovo sve’.

Njihova potraga za muškarcem je specifična, ali April i Amelia vjeruju da će pronaći osobu koja će se uklopiti u njihov način života. ‘Najviše nas raduju zajednički trenuci kada bismo svi troje mogli uživati zajedno – šetnje plažom, odlazak u shopping ili jednostavno druženje’, rekla je Amelia.

Iako su svjesne da njihova situacija nije uobičajena, ističu da im nije stalo do tuđih mišljenja. ‘Ljudi imaju tendenciju osuđivati ono što ne razumiju’, rekla je Amelia, ‘Ali ako smo svi sretni i nitko nije povrijeđen, ničije mišljenje nije važno’.

April i Amelia nisu financijski motivirane u svojoj potrazi za partnerom. U posljednje dvije godine zaradile su preko 8 milijuna dolara putem online sadržaja i nedavno su kupile luksuznu vilu vrijednu 6 milijuna dolara na Gold Coastu. ‘Mnogi parovi su zajedno zbog financijskih razloga, ali mi to ne trebamo. Želimo muškarca koji nam odgovora, a ne nekoga zbog novca’, objasnila je April. Blizanke traže muškarca koji će razumjeti njihovu povezanost i biti dio njihovog jedinstvenog života, uz dovoljno prostora da one zadrže svoj poseban odnos kao sestre.

