'Tražio sam test očinstva nakon suprugine zlobne šale o našoj bebi i sad mi se ljudi smiju. Jesam li pretjerao?'

Jedan tata počeo je propitkivati ​​svoj brak nakon okrutne šale njegove supruge u supermarketu. Neimenovani muškarac, koji je sa svojom partnericom već tri godine, na Redditu je podijelio kako je zlobni komentar rezultirao time da želi test očinstva za svoje dijete, prenosi The Sun.

Što majke najviše žele dobiti za poklon? Možda ćete se iznenaditi

"Jesam li ja pretjerao s traženjem testa očinstva nakon što se moja žena, iz vedra neba našalila o očinstvu našeg djeteta? Zajedno smo tri godine, godinu dana smo u braku i imamo dijete. Veza je bila najbolja u mom životu i sve je teklo relativno glatko cijelo vrijeme – bez problema. Naše dijete je zdravo i sretno”, započeo je u svojoj objavi.

Objasnio je kako su trenutačno u prilično dobroj obiteljskoj situaciji te da zaista nemaju nekog pravog stresa ili tjeskobe. No, jednom dok su bili u kupnji namirnica, supruga ga je zamolila da ne kupuje nešto zbog potencijalnog BPA u artiklu, kemikalije koja može doći do hrane i utjecati na plodnost.

“Našalio sam se da očito nisam imao problema s plodnošću jer smo dobili dijete čim smo počeli pokušavati, a redovito sam konzumirao taj artikl, na što je ona odgovorila: ‘Pa možda naše dijete nije tvoje.’ Trebalo mi je sekundu da shvatim ono što je rekla, ali kada jesam, jako sam se rastužio i uznemirio”, otkrio je.

Na početku je mislio da je samo šala, ali kada su stigli do automobila, ideja da dijete nije njegova mu se vrtjela po glavi i rekao je supruzi da će odmah napraviti test očinstva. Njegova supruga bila je protiv te ideje i ispitivala ga zašto joj ne vjeruje, ali on je čvrsto odlučio da će to napraviti.

Njegova je objava izazvala burnu reakciju korisnika na društvenim mrežama, a mnogi su rekli da misle da je muškarac pretjerano reagirao i da je ženina primjedba vjerojatno bila samo šala.

"Zvuči kao šala. Ali svatko ima svoju granicu za ono što je smiješno. Ako će vam to olakšati zabrinutost, napravite test. Onda se prestanite šaliti”, savjetovala je jedna korisnika, dok je druga dodala: "Cijela moja obitelj šali se o tome da je moj najstariji brat od poštara jer ima plavu kosu i plave oči, a mi smo svi tamnokosi i tamnih očiju."

"Nevjerojatno mi je čudno da biste napravili test očinstva osim ako niste u otvorenoj vezi. Da ga je moj muž tražio, razmislila bih o razvodu od njega”, glasio je jedan komentar.

Jednojajčane blizanke zaručene za istog muškarca: "Želimo biti trudne u isto vrijeme"