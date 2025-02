Tetovirao simbol omiljene serije pa požalio kad je otkrio pravo značenje tetovaže: 'Nisam dio toga'

Pogreške u tetoviranju često postaju internetski hitovi, no vlasnicima takvih tetovaža vjerojatno nije do smijeha kad shvate da na svojoj koži nose trajni podsjetnik na nesmotrenost. Jedan korisnik Reddita iskusio je upravo to – njegova naizgled bezazlena tetovaža postala je viralni hit, ali iz potpuno pogrešnog razloga.

Anonimni muškarac, veliki obožavatelj serije Psych (Frikovi), odlučio je svoju ljubav prema seriji ovjekovječiti tetovažom. Inspiriran jednim od zaštitnih znakova serije – ananasom, odlučio je istetovirati upravo taj motiv, zajedno s citatom ‘I know you know’. No tek kasnije je otkrio da naopako okrenuti ananas ima potpuno drugačije značenje – to je globalni simbol svingera, odnosno ljudi u otvorenim vezama.

Prema urbanim legendama, ananas ispred kuće signalizira da se unutra održava svingerska zabava. Shvativši potencijalno neugodno značenje svoje tetovaže, korisnik je na Redditu zatražio savjet o mogućim izmjenama.

‘Da skratim – ovo je referenca na Psych, koji jednostavno obožavam, ali je u isto vrijeme 100% svingerski simbol (ups). Toga nisam bio svjestan u vrijeme tetoviranja i svaka čast svingerima, ali nažalost, ja nisam dio tog svijeta. Ima li savjeta? Razmišljam o tome da zadržim ananas, ali slova moraju otići’, napisao je.

Korisnici Reddita nisu propustili priliku za šalu. Jedan je komentirao: ‘Samo dodaj ispod: ali ja nisam swinger’, dok su drugi predložili da jednostavno doda riječ ‘Psych!’ pored ananasa, kako bi bilo jasno da je to referenca na seriju. Mnogi su se složili da upravo natpis ‘I know you know’ dodatno naglašava dvosmislenost tetovaže. ‘Citat samo pogoršava situaciju’, napisao je jedan korisnik.

Nakon što je razmotrio sve prijedloge, vlasnik tetovaže odlučio je – neće je prekrivati. Izgleda da je svoju nespretnu grešku prihvatio s dozom humora, baš kao i cijeli internet!

