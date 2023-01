Terapeutkinja otkrila: Žene nikada ne bi trebale glumiti orgazam, a evo i zašto

Jeste li ikada odglumili orgazam? Učinile ste to da ne bi povrijedile osjećaje vašeg partnera ili da bi jednostavno što prije završile sa seksom? Ako je bilo koji od ovih odgovora potvrdan, to pod hitno trebate prestati raditi.Psihoterapeutkinja dr. Jenn Mann kaže kako žene glumljenjem orgazma najveću štetu rade sebi, piše The Sun.

– Kada glumite orgazam partneru dajete znak da sve što radi u krevetu je dobro i ništa ne treba promijeniti. Ako tako nastavite,m svaki puta ćete morati glumiti orgazam zbog čega sigurno nećete biti sretne – kaže dr. Mann.

Ako vas je strah priznati partneru da s njim ne možete postići orgazam, ne paničarite već krenite polako razgovarati o svojim osjećajima.

– Za početak prestanite glumiti orgazme. Partneru dajte do znanja da ste spremni za nešto drugo u krevetu. Ne trebate mu odmah u lice reći kako nije dobar i da vas ne može dovesti do vrhunca, neka se sam potrudi oko toga – kaže ona.

Osim toga, dodaje dr. Mann, žene koje se pretvaraju u krevetu nikada neće moći niti otkriti što uistinu vole i što ih posebno uzbuđuje.

– Razgovaranje o tome što vas uzbuđuje nije samo edukacija za vašeg partnera. Sami ćete isto shvatiti što vas posebno uzbuđuje, a što ne jer to ne bi saznali da ne razgovarate o tome – kaže ova psihoterapeutkinja.

Razlozi zašto trebate prestati glumiti orgazam:

1. Daje seksualne dezinformacije vašem partneru

2. To vas sprječava da otkrijete u čemu zapravo uživate

3. To stvara ogorčenost

4. Ne biste trebali osjećati pritisak da se orgazam mora dogoditi

