Svjetski dan Lego kocki: Jeste li znali da se svake sekunde proda 7 setova?

Najpopularniji brend dječjih igračaka, nastao je 10. kolovoza 1932. godine u danskom gradiću Billund. Na ideju osnivanja došao je Ole Kirk Chritiansen, danski stolar koji je smislio i ime - LEGO - od dvije riječi 'leg' i 'godt' što u prijevodu znači 'lijepo se igraj'. U početku su se proizvodile samo drvene igračke, ali posljednjih 50 godina koristi se plastika.



Vjerojatno nema osobe koja se barem jednom nije igrala ovim igračkama koje su kao brend uspjele, kada je u pitanju popularnost, prestići Google, Nike i Ferrari, prenosi Days Of The Year.



Nakon mnoštvo lansiranih kolekcija kocki, osnivači su došli na ideju da otvore zabavni park - prvi Legoland otvoren je 1968. godine u Danskoj, a samo u prvoj sezoni bilo je 625 000 posjetitelja. Danas je otvoreno 9 zabavnih parkova diljem Europe, SAD-a i Azije.



Danas, kada se slavi svjetski dan, donosimo nekoliko zanimljivih činjenica o ovim igračkama koje vjerojatno niste znali.



1. Svake sekunde u svijetu se proda 7 setova, a u vrijeme blagdana čak njih 28!

2. Toliko je kockica proizvedeno da, kada bi se podijelile ljudima, svaka osoba bi ih posjedovala 80.

3. James May je 2009. godine izgradio kuću - samo od lego kockica. Trebalo mu je 3,3 milijuna, a napravio je čak zahod, krevet i tuš - koji su bili u funkciji.

4. Kada biste sve Lego kockice skupili i složili zajedno bile bi dugačke 3.839.999 kilometara.

5. Brend nikada nije mijenjao dizajn, pa tako kockice iz, recimo, 1985. godine pristaju onima od danas

Odličan trik kojim možete jače ugrijati prostoriju, ali ne i povećati račune!

Urnebesne laži roditelja koji svojoj djeci zataškavaju gdje su im 'nestale' dude i omiljene igračke: