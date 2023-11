Švicarska studija kaže da zračenje mobitela utječe na smanjenje broja spermija

Da bi odgovorili na to utječe li blizina mobitela na broj spermija, istraživači s University of Geneva (UNIGE) proučavali su spermu 2.886 muškaraca iz Švicarske u dobi od 18 do 22 godine. Svi su sudionici regrutirani između 2008. i 2021., a znanstvenicima su redovito donosili svoje uzorke sperme, odgovarajući pritom i na upitnik o svom zdravlju i načinu života, a posebno o broju sati koje su proveli na svojim telefonima i o tome gdje su ih držali kada ih nisu koristili. Studija je objavljena u Fertility and Sterility, a prema njenim nalazima, broj spermija i koncentracija spermija bili su značajno veći kod skupine muškaraca koji su mobitele koristili samo jednom tjedno. Za muškarce koji su rekli da svoje telefone koriste čak 20 ili više puta dnevno, istraživači su zaključili da imaju 21 posto veći rizik za niži broja spermija, kao i 30 posto veći rizik niže koncentracije spermija što je broj spermija u mililitru sjemene tekućine. Muškarci koji su svoje telefone koristili češće od 20 puta dnevno imali su još veći rizik od navedenog, a bili su i teži i s većim indeksom tjelesne mase (BMI).

S obzirom na to koliko su mobilni telefoni sastavni dio našeg svakodnevnog života, ovi podaci mogu biti zabrinjavajući, no studija je pokazala i da držanje mobilnog telefona u džepu hlača nije povezano s manjim brojem spermija. Osim toga, bitno je i da istraživači ove studije ipak nisu pronašli dosljednu povezanost između korištenja mobilnog telefona i pokretljivosti, veličičini i obliku spermija.

"Iako je broj spermija bitan, sposobnost da plivaju, imaju zdravu netaknutu DNA i budu pravilnog oblika barem je jednako važna", rekla je za CNN Alison Campbell, glavna znanstvena direktorica Care Fertility. Još jedan zanimljiv aspekt studije je da je povezanost između korištenja telefona i broja spermija koja je tijekom 13 godina istraživanja polako slabila. Prema istraživačima, ta je veza bila najizraženija između prvog razdoblja istraživanja, a zatim se postupno smanjivala. Istraživači su napisali da je to potpuno u skladu s prijelazom na nove tehnologije, uglavnom s 2G na 3G i 4G, i smanjenjem izlazne snage mobitela.

