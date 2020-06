'Supruga me prevarila s bivšim dečkom naše kćeri, a sada se želi pomiriti!'

Bračni par naišao je na probleme kada je supruga (49) spavala s bivšim dečkom svoje kćeri. "Naš brak bio je sretan, a za prevaru sam saznao sasvim slučajno. Tražio sam adresu rođaka u njezinom mobitelu i vidio poruke stare 3 godine koje je izmijenila s 20-godišnjakom."



Rekao joj je da sve zna, a to ju je slomilo. Tvrdi kako mu je htjela nekoliko puta priznati, ali jednostavno nije mogla. "Rekla mi je da su popili vino i počeli se ljubiti. Završili su u krevetu, a kune mi se da se to dogodilo samo jednom i da su oboje požalili. Otišao sam od naše kuće prije nekih godinu dana, a vidjeli smo se tek ove godine na proslavi rođendana našeg sina koja je bila taman prije karantene. Izgledala mi je bolesno."



Priznala mu je da joj nedostaje i da je sve bila velika greška. Njezina prevara utjecala je i na to da otac prestane neko vrijeme razgovarati s djecom koja su branila majku. "Kći mi je priznala da supruga nema nikog drugog i da bi voljela da se pomirimo."



Od tada mu šalje poruke, prijateljske pozive na ručak, a on ne zna kako reagirati. "Nedostaje mi naš dom, ali ne mogu zaboraviti da me prevarila. Rastava je u tijeku i sve mi govori da se i treba dogoditi."

U nekim zemljama za vrijeme pauze za ručak stignete i odspavati!

Savjetnica Deidre rekla mu je da potez djece koja su se umiješala govori da im je stalo do roditelja i da bi voljeli da se pomire. "Tvoja supruga napravila je ogromnu grešku, ali to ne umanjuje pozitivne strane vašeg braka. Ako je varanje za tebe nešto što stvarno ne možeš oprostiti, onda se rastanite. Ipak, ako ju još uvijek voliš, mogao bi požaliti što nisi dao drugu šansu braku. Razmisli o ručku s njom za početak."