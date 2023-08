Suprug želi pravo glasa o tome kako supruga troši svoj novac: 'To je nerazumno!'

Jedna majka je izazvala raspravu nakon što je rekla da ne vjeruje da bi njezin suprug trebao imati pravo glasa u tome kako ona troši novac. Anonimna žena, za koju se smatra da živi u Ujedinjenom Kraljevstvu, obratila se roditeljskom forumu Mumsnet kako bi pitala druge za njihova mišljenja o ovoj situaciji.

U objavi je detaljno opisala svoju tešku situaciju, otkrivajući da je planirala uputiti odvjetnike da je zastupaju u slučaju klevete. Međutim, njezin suprug želio je da ona koristi jeftiniju tvrtku. Objava je izazvala razne reakcije, a mnogi su rekli da u principu smatraju da su veliki troškovi stvar obitelji.

“Naložila sam odvjetničkom uredu da postupi u moje ime zbog klevete. Dragi suprug u to vrijeme složio se da sam postupila ispravno tražeći pravne savjete i dajući upute odvjetnicima, no sada, nekoliko tjedana kasnije, rekao je da nije zadovoljan odvjetničkim uredom koji sam odabrala jer ga smatra "preskupim". Koristim svoju plaću za plaćanje ovih pravnih troškova i to ne dolazi od njegove plaće i nije uzrokovalo da dajem manje novca kućanstvu ili bilo što tako da ne može odlučiti koja firma me zastupa”, objasnila je.

Brojni korisnic smatrali su da njezin suprug ima pravo na mišljenje, a jedan je napisao: “Mislim da ima pravo komentirati ako misli da je nešto jako skupo, čak i ako to ne dolazi od njegovog novca. Sigurno ljudi mogu reći takve stvari članovima obitelji?”

“Mislim da je za velike kupnje, a ovo zvuči kao velika kupnja, pošteno razgovarati o tome prije nego što se obvežete. Mi to činimo i niti jedan nikada nije stavio veto na drugoga, ali onda smo i razumni u trošenju”, komentirala je jedna korisnica. Međutim, manjina drugih smatrala je da bi, budući da je žena planirala potrošiti vlastiti novac na slučaj, to trebala biti isključivo njezina odluka. “'Sve dok si to možete priuštiti, ne mislim da ste uopće nerazumni. Šteta što si mužu rekla cijenu”, glasio je jedan komentar,

“Novac je vaš, a na vama je kako ćete ga potrošiti. On može izraziti svoje mišljenje, ali to je vaša odluka i zvuči kao da imate vrlo jaka mišljenja o ovome”, dodala je druga korisnica.

