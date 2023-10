'Suprug i ja smo se rijetko seksali, a sada je odjednom stalno raspoložen: Ima li drugu?'

Seks s mojim mužem bio je rijedak u posljednjih nekoliko godina, što nije neobično jer imamo malu djecu i oboje imamo zahtjevne poslove. Svjesna sam da je nedostatak intimnosti veliki problem, a obično se seksamo kada ostanemo sami preko noći što je rijetko ili kada oboje popijemo nekoliko pića,napisala je anonimna žena u pismu terapeutkinji i Mirror kolumnistici, Colleen. "Ipak, u posljednje je vrijeme moj suprug puno više zainteresiran za seksom, što je u najmanju ruku zbunjujuće. Pretpostavljam da je to dobar znak, ali shvatila sam da mu zamjeram što nema romantike ni truda što se naše veze tiče". Htjela bi, kaže, opet osjećati bliskost uz njega, što nedostaje njihovom braku, a mužev novi entuzijazam ju je potaknuo na razmišljanje zašto je odjednom tako zainteresiran za seks, "Ima li možda ljubavnicu? Imate li ideju kako bih se trebala nositi sa svojim osjećajima?", napisala je.

"Prije svega, nemojte odmah pretpostavljati da on ima aferu. To je velika stvar, a niste naveli nikakve druge razloge zašto tako mislite, osim interesa za seks. Osim toga, ako inače nema vremena za seks s vama, malo je vjerojatno da se seksa s nekom drugom! Možda je, poput vas, shvatio da je nedostatak seksa nešto što se treba riješiti, pa to i radi, samo nije razgovarao s vama o tome", napisala je Colleen.

"Stoga mislim da je nedostatak komunikacije vjerojatno ono na čemu najprije trebate poraditi. Objasnite mu da trebate pronaći vremena jedno za drugo kako biste se ponovno povezali kao par. Uvijek me impresioniraju moja nećakinja i njezin muž, koji imaju malu djecu i rade s punim radnim vremenom, ali jednom u dva tjedna nađu vremena jedno za drugo".

Ponekad im se, kaže, ne da jer su iscrpljeni i često ne rade ništa posebno, ali ipak to naprave. "To može biti samo fina večera i čaša vina kod kuće uz film, dok djeca spavaju kod bake. Stvar je u tome da je ideja jednostavna, ali većina ljudi to ne radi baš zato što je potrebno tako malo planiranja", dodala je.

