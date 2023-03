Stručnjakinja za seks tvrdi: Ovo je osam znakova da ste dobri u krevetu!

Jeste li se ikada pitali kakvi ste doista u seksu? Možda ste uvjereni da sve radite savršeno i da je svaki vaš dodir siguran put prema vrhuncu, no unatoč takvom vlastitom dojmu moguće je da se vaš dragi ili vaša draga s time ne slaže. Srećom, postoje znakovi koji će vam otkriti jeste li ljubavnik ili ljubavnica iz snova ili kod vas još ima prostora za poboljšanja, piše Insider.

Bethany Ricciardi, stručnjakinja za seks za TooTimid, i Kevin Darné, osnivač LoverAlert911.com, rekli su da postoji nekoliko načina da se saznate koliko ste točno dobri u krevetu. Slijede neki znakovi koji bi mogli značiti da imate ono što je potrebno za pružanje užitka u spavaćoj sobi.

Jednostavno volite seks: Ljudi možda imaju vlastite ideje o tome što je dobar seks, ali, prema Darnéu, jednostavan pokazatelj da znate da ste dobri u krevetu može biti činjenica koliko volite seks. "Uvijek pazite na nove i drugačije načine da 'prodrmate' svijet svog partnera, kao i da poboljšate vlastito iskustvo", rekao je. "To može uključivati ​​čitanje knjiga, članaka u časopisima, blogova, gledanje videa ili korištenje igračaka. Jednostavno rečeno, želite biti najbolji i biti ponosni što ste vješti." Svatko tko voli ono što radi često je dobar u tome i, u mnogim slučajevima, seks nije ništa drugačiji.

Otvoreni ste i mijenjate stvari: Ricciardi je rekla da promjena položaja u seksu i ne preskakanje predigre također mogu biti znakovi da ste dobri u krevetu. "Mnogi bi se složili da je predigra jedan od najboljih dijelova - a nitko ne želi spavati s nekim tko ima rutinu", rekla je.

Sigurni ste u sebe: Često se govori da će vas samopouzdanje odvesti daleko u životu, a prema Ricciardi to uključuje i vaš seksualni život. "Imati samopouzdanje može uključivati ​​da ostavite upaljena svjetla, da budete potpuno goli ili da odjenete nešto superseksi", rekla je. "Vi preuzimate kontrolu nad situacijom, glasni ste i entuzijastični. Osjećate da vas žude!" Samopouzdanje u spavaćoj sobi može još više napaliti vašeg partnera jer zna da se ne bojite pokazati svoju seksualnost kada ste s njim.

Znate što treba učiniti da biste dosegli svoj vrhunac: Darné je rekao da se netko tko je dobar u krevetu ne oslanja u potpunosti na svog partnera da ga "zadovolji". "Žena koja je istražila vlastito tijelo i zna kako se dovesti do vrhunca može prilično usmjeriti svakog muškarca koji nije 'prirodno instinktivan' na način da joj ugodi. Seksualno proaktivna žena ne može se jednostavno opustiti i prepustiti stvari slučaju." Većina ljudi ne želi pretjerano pasivnog partnera, stoga je potpuno u redu pružiti pomoć da bi se došlo do vrhunca, ako znate što je za to potrebno.

Oboje ste podjednako u tome: To što vaš partner trenutno odobrava vaše dobro vođenje ljubavi uvijek je dobar pokazatelj da ste dobri u krevetu, ali Ricciardi je rekla da to odobravanje neće uvijek biti dano naglas. "Znate da ste dobri u krevetu kada se vaša partnerica bokovima naslanja ili naginje na vas tijekom penetracije. Vjerujte mi, to znači da to radite kako treba", rekla je. Ako ste partnera doveli do točke orgazma, nemojte mijenjati položaj. Prema Ricciardi, ništa nije gore nego prekinuti nešto nevjerojatno i kretati gotovo ispočetka.

Cilj vam je zadovoljiti: Iako je mnogim ljudima cilj tijekom seksa dobiti zadovoljstvo, Darné je rekao da netko tko je dobar u krevetu često ima više interesa za ugađanje."Veliki ljubavnik uvijek je više nego voljan dati onoliko dobro koliko može. Oni uvijek žele 'nadjačati' pokušaj svog partnera da im ugodi. Zapravo, dobar ljubavnik nikada nije potpuno zadovoljan ako zna da njegov partner nije u potpunosti uživao u njihovoj seansi." Imati partnera kojem je više stalo do toga da vam udovolji mnogima je napaljujuće, pa zamislite kakvi bi mogli biti rezultati ako oba partnera imaju takav mentalitet.

Pažljivi ste i glasni sa svojim partnerom: Darné je također rekao da je pažljivost i glasnost tijekom seksa još jedan način da znate da to dobro radite. "Svatko voli čuti zvukove svog partnera dok doživljava zadovoljstvo. Dobar ljubavnik obraća pozornost na ono što uzrokuje da njegov partner stenje i promatra kako njegovo tijelo reagira na stvari koje radi za njih, za njih i s njima". Rekao je da dobar ljubavnik nije "zaključan" s nekoliko uobičajenih pokreta koje koriste sa svakim partnerom.

Teško vas je, a možda čak nemoguće zaboraviti: "Većina nas je u jednom ili drugom trenutku doživjela da smo bili u vezi s nekim tko je bio apsolutno nevjerojatan u krevetu, ali smo morali nastaviti dalje iz raznih drugih razloga. Međutim, s vremena na vrijeme doživimo bljeskove i sjećanja na iskustva koja smo imali s njima kada smo sami ili čak s novim partnerom. Sjajnog ljubavnika nemoguće je zaboraviti", rekao je Darné.

Istraživanje otkrilo nakon koliko spojeva se parovi prvi put seksaju: