Stručnjakinja savjetuje: 'Ove će vam stvari uštedjeti novac i vrijeme'

Autorica bestselera The Organised Mum Method: Transform Your Home in 30 Minutes a Day (Metoda organizirane mame: Transformirajte svoj dom u 30 minuta dnevno) Gemma Bray podijelila je za The Sun neke, po njoj česte pogreške u kućanstvu, za koje kaže da nas koštaju previše vremena, novca i energije.

1. Umjesto u sušilici, veš sušite u perilici s centrifugom

Iako je sušilica najbrži način, Bray kaže da nije nužno i najisplativiji način sušenja veša.

- Iz financijskih razloga i radi štednje struje, mnogi žele smanjiti korištenje sušilice rublja. Ja na kraju svakog ciklusa pranja upalim perilicu na još jednu centrifugu i to je to - rekla je, "a na zraku će se za čas osušiti do kraja".

2. Umjesto pećnice koristite lonac za sporo kuhanje (slow cooker)

U životu postoji puno zabavnijih stvari od kućanskih poslova i kuhanja, kaže autorica koja se kune u učinkovitost 'slow cookera' koji, unatoč svom nazivu, taj proces znatno ubrzava.

- Sporo kuhalo je super i jeftinije od grijanja cijele pećnice, a osim novca može uštedjeti i vrijeme - dodala je.

3. Bijeli veš sušite na zraku

Sunce će ga prirodno dodatno izbijeliti i uništiti će sve preostale bakterije.

4. Umjesto usisavanja koristite metlu

Metlu možete brzo izvaditi i počistiti bez trošenja struje, a usisati možete jednom tjedno, to bi trebalo biti dovoljno, kaže autorica.

5. Nemojte čistiti "cik-cak"

Čišćenje kuće može je napornije kad ne znate odakle početi, a kako bi čišćenje prošlo bez stresa, Bray savjetuje: “Odaberite jedan kut i metodično se krećite po sobi; u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od nje; rješavajući sve na što naiđete."

6. Nemojte peglati, neka se nabori sami isprave

Nema potrebe svaki tjedan gubiti sate na peglanje, kaže Bray i objašnjava kako ih se može izbjeći.

- Ako koristite sušilicu rublja, nemojte je preopteretiti; što je više stvari unutra, manje je mjesta za okretanje. Isto tako, stvari vadite kad su vlažne i dobro ih protresite; to će eliminirati većinu nabora i obaviti posao umjesto vas - rekla je.

Za one koji nemaju sušilicu rublja savjetuje: “Kad odjeću izvadite iz perilice, odmah ju stavite na vješalicu ili na stalak za sušenje koji visi sa stropa; i pustite da gravitacija pegla umjesto vas".

