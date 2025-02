Što se događa s tijelom kada prestanete pušiti? Evo koliko mu treba da se oporavi

Već i ptice na grani znaju da pušenje oštećuje krvne žile i da je glavni čimbenik rizika za bolesti srca. Procjenjuje se da se u Ujedinjenom Kraljevstvu najmanje 80.000 smrtnih slučajeva svake godine može pripisati uzrocima povezanima s pušenjem. Stručnjaci savjetuju prestanak pušenja što je prije moguće jer bi moglo proći više od dva desetljeća da se zdravlje srca vrati u normalu nakon što pojedinac prestane s tom lošom navikom, piše The Sun.

Istraživači u Južnoj Koreji otkrili su da je potrebno 25 godina da kardiovaskularni sustav bivšeg pušača postane sličan sustavu nekoga tko nikad nije pušio. Teški pušači koji su pušili više od osam godina imaju sličan rizik od prijetećeg srčanog ili moždanog udara kao i oni koji još puše. Njihova studija, objavljena u časopisu JAMA, ispitala je zdravstvene podatke više od 100.000 bivših pušača i više od četiri milijuna onih koji nikada nisu pušili. Bivši pušači praćeni su desetljeće nakon što su prestali pušiti.

Zabilježena je njihova dob, koliko su imali godina kada su počeli pušiti, koliko su cigareta dnevno popušili i dob kada su prestali pušiti. Pronađena je poveznica između rizika od kardiovaskularnih bolesti i količine cigareta koju je osoba popušila. Kod onih koji su bili lagani pušači rizik se smanjio ubrzo nakon prestanka. Za teške pušače koji su pušili najmanje osam godina, istraživači su zaključili da bi moglo proći 25 godina da se rizik od srčanog i moždanog udara smanji na razinu nekoga tko nikada nije pušio.

"Za teške bivše pušače treba se smatrati da imaju rizik od kardiovaskularnih bolesti jednak onom kod pacijenata koji nastavljaju pušiti", rekli su autori istraživanja. Pušenje može uzrokovati mnoge bolesti, uključujući rak pluća, jetre, želuca, crijeva i gušterače. Polovica svih bolesti povezanih s pušenjem u Ujedinjenom Kraljevstvu su kardiovaskularne bolesti, kao što su srčani problemi i moždani udar. Kemikalije u cigaretama čine stijenke arterija ljepljivima, a masni se materijal lijepi za stijenke. Masni materijal tada može početi začepiti vaše arterije i smanjiti prostor za pravilan protok krvi.

Ako se arterije koje nose krv do srca začepe, to može dovesti do srčanog udara, a ako se arterije koje nose krv u mozak začepe, to može dovesti do moždanog udara. Pušenje također može utjecati na vaše srce i krvne žile povećavajući rizik od krvnih ugrušaka, uzrokujući trenutni porast brzine zagrijavanja i krvnog tlaka te smanjujući količinu kisika koja se isporučuje ostatku vašeg tijela. Ali prema British Heart Foundationu, prednosti prestanka pušenja mogli biste primijetiti ranije nego što mislite. Nakon samo 20 minuta otkucaji srca i krvni tlak počet će se vraćati u normalu, a nakon dva do tri dana vaš će se osjet mirisa i okusa početi poboljšavati.

Nakon godinu dana vaš rizik od srčanog udara je upola manji od onoga kod pušača. Druge prednosti prestanka pušenja uključuju svježiji dah i bjelje zube, mlađi izgled kože, više energije, manje umora i manje glavobolja, jači imunološki sustav i pojačani seksualni nagon. U prosjeku će pušači koji prestanu pušiti u svojim 30-ima produžiti život za 10 godina. Čak i prestanak pušenja sa 60 može dodati tri godine životu. Ako trebate pomoć pri prestanku pušenja, vaš liječnik opće prakse, ljekarnik ili patronažna sestra mogu vas uputiti na savjetnika za prestanak pušenja.

