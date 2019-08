Spavali su jednu noć s lukom u čarapama, a nakon toga otkrili nevjerojatne rezultate!

Možda će vas iznenaditi da će luk ukloniti i spriječiti neugodne mirise nogu, a istodobno pročistiti krv.

S lukom na stopalu možete ublažiti simptome prehlade, gripe, groznice... Ne možete ništa izgubiti ako se odlučite provjeriti ovu metodu, poručuje blogerica Jennifer Thompson koja je odlučila na stopalima iskusiti djelovanje luka na njezin organizam i koja se doslovno preko noći "riješila" 90 posto simptoma alergije. Tvrdi kako je i svom dečku dala luk da stavi na stopalo, a nakon tako provedene noći izmijenili su iskustva.

Thompson tvrdi da je osjetila djelovanje već nakon 20 minuta, u prsnom košu. "Zaradila je" i žgaravicu, a zatim je osjetila toplinu u glavi. Desetak minuta nakon toga počele su joj suziti oči kao da je upravo rezala luk za ručak, a njezin dečko osjetio je okus luka u ustima. Sve su to pokazatelji da se zaista nešto događa u organizmu i da su se različiti sastojci iz luka apsorbirali u organizam, tvrdi blogerica.

Ono što je nevjerojatno, tvrdi, jest to da se nakon jedne noći s lukom na stopalima riješila kašlja i kihanja od kojeg je, kaže, jedva dolazila do zraka taj dan. Iako je naumila ovo provoditi i ubuduće, nakon nekog vremena svojim čitateljima na blogu otkrila je da je to ponovila još samo jednom.

Luk je bogat spojevima koji sadrže sumpor, a koji pomažu da se tijelo oslobodi toksina, teških metala, posebice iz jetara. Sadrži snažne antioksidanse koji djeluju na kolesterol, sprečavaju krvne ugruške i simptome astme, kroničnog bronhitisa, pomaže u borbi protiv dijabetesa, ateroskleroze i infekcija, a sve se češće može čuti kako djeluje i antikancerogeno.

