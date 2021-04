Smanjio se seks u vezi i ne znate kako vratiti strasti? Stručnjaci dijele savjete

Mnogi parovi, prema istraživanjima, prakticiraju duži seks, ali svega jednom u dva tjedna, nego brzi seks i do tri puta tjedno. Osim preferencija, učestalost seksualnih odnosa ovisi o libidu partnera - koji se znatno smanjio kod mnogih tijekom pandemije, pokazalo je istraživanje tvrtke za trgovinu seks igračkama Lovehoney.



Normalno je, kažu stručnjaci da se seks u određenim fazama prorijedi, ali mnogi su interes izgubili zbog izolacije i stalnog provođenja vremena s partnerom, a neki i zbog tjeskobe i anksioznosti koju osjećaju zbog cijele situacije s koronavirusom. Sve to negativno utječe na libido, no to ne mora postati kronično stanje, već se strast u vezu može vratiti.



Najvažnije je razgovarati s partnerom i imati otvorenu komunikaciju. Prisjetite se kako je bilo prije, što se sve promijenilo u spavaćoj sobi, ali i u svakodnevici, pa pokušajte zajedno doći do uzroka problema i rješenja.

Kad ste zadnju put očistili svoj PlayStation? Pogledajte koliko prašine se skuplja...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odvojite malo vremena za sebe, posvetite se jedno drugome, uživajte uz večeru i svijeće, film ili glazbu, razgovarajte, pokušajte se ponovno povezati i napraviti nešto što dugo niste jer ste upali u rutinu uzrokovanu karantenom.



Ne morate svaki put ostati kod kuće. Priuštite si vikend u hotelu, u toplicama, na moru ili u planinama. Zavodite jedno drugo kao da ste se tek upoznali. Uredite se onako kako ste to radili na početku vaše veze, savjetuju stručnjaci za The Sun i dodaju da seks ima jako puno pozitivnih učinaka na zdravlje - smanjuje stres, opušta, jača samopouzdanje, ublažava bol te smanjuje rizik od srčanih bolesti.

Sve za libido: Ovo su najčudniji afrodizijaci diljem svijeta