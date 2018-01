Sezona gripe je u jeku. Evo što liječnici savjetuju!

Sezona gripe je u jeku, a liječničke čekaonice i bolnički hitni prijami prepuni, i to vrlo često – nepotrebno. Liječnici apeliraju da ne treba odmah dolaziti, pogotovo ne u bolnice.

– Gripu treba preležati kod kuće obilno se hidratizirajući, skidajući temperaturu i bolove u mišićima paracetamolom. Tek ako oboljeli osjeti otežano disanje i dehidraciju, odnosno da ne može uzimati tekućinu i da ga tjera na povraćanje, ili pak ako ni nakon sedam dana nema nikakvog poboljšanja, onda otići na Kliniku za infektivne bolesti, Kliniku za plućne bolesti ili na hitni prijam bolnice kojoj pripada po mjestu stanovanja jer i oni znaju liječiti upale pluća – poručuje dr. Saša Srića, pulmolog s Klinike za plućne bolesti Jordanovac. Kreveti su ondje popunjeni oboljelima s virusnom upalom pluća ili kojima se virus influence zakomplicirao bakterijskom upalom pluća.

Ovo su simptomi koje ne biste nikada povezali s tim da imate problema sa srcem:

– Većinu je oboljelih od gripe napao virus tipa B, čak oko 80 posto, a riječ je o starijim kroničnim bolesnicima. Mnogi su cijepljeni, no cjepivo je bilo namijenjeno za očekivani soj A – napominje dr. Srića, u čijem je dežurstvu oboren rekord: čak 59 pacijenata, dok je prosjek inače 39.

– Ljudi naprosto hrle, a većina bez potrebe. Odlaskom u čekaonicu izlažu se većem riziku od komplikacija, a druge mogućoj infekciji gripom. Mnogi nisu bili kod svog obiteljskog doktora, većina ih kašlje pet do sedam dana, neki i bez temperature. Nerijetko već rutinski pitam: “Jeste li dobili sumamed?”, jer moram reći da često dobiju antibiotik bez ikakve laboratorijske obrade, a time se samo stvara rezistentnost i antibiotici im neće pomoći kad im stvarno budu trebali – otvoren je dr. Srića.

Gripa je teška akutna bolest izazvana virusom influence koju prati kašalj, visoka temperatura, opća slabost i bol u mišićima te glavobolja, i treba je preležati kod kuće obilno se hidratizirajući, temperaturu skidati antipireticima, ponavljaju liječnici savjete.

– Međutim, svi naši apeli padaju u vodu! Pacijenti vrlo često inzistiraju na pregledu 24 sata od pojave temperature jer se svi jako boje upale pluća – opisuje dr. Ines Balint, liječnica obiteljske medicine. I ona kaže da je nepotrebno dolaziti tako rano, već tek ako pet dana zaredom temperatura ne padne ispod 38,5 stupnjeva. To vrijedi, kaže, i za odrasle i za djecu.

Međutim, zaposleni koji moraju ležati trebaju i bolovanje koje se odobrava na osnovi pregleda.

– Bolovanje se u principu ne smije otvoriti bez pregleda, ali u trenutačnoj epidemiološkoj situaciji smatram da je to opravdano i da nas nitko neće kazniti ako to činimo telefonski. Liječnik poznaje svog pacijenta i, ako ga ovaj nazove i kaže da ima temperaturu 38,5, liječnik to može uvažiti i otvoriti mu bolovanje te naručiti na kontrolu za tri, četiri dana. Ja si dopuštam tu slobodu jer sam uvjerena da će rijetko to netko zlorabiti – smatra dr. Balint.

Ovo su najčešći simptomi raka koje ne smijete ignorirati: