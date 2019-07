'Saznala sam da sam jedna od tri žene ljubavnice mog šefa i ne znam što da radim'

Jedna žena je imala tajnu vezu sa svojim šefom, sve dok joj njegov vozač nije rekao kako uz nju, ima još dvije ljubavnice i sada ne zna što da napravi. Mlada je zaposlenica pitala poznatu terapeutkinju i savjetnicu za veze Deidre s portala The Sun za savjet.

"Imam 30 godina i sama sam jer sam nedavno izašla iz bolne veze. Radim u maloprodaji i poslana sam u Dubai na tri mjeseca kako bih pomogla u postavljanju novog dijela trgovine. Bila sam zahvalna na novom početku."

Nije ni slutila kako će njezine nevolje krenuti kada upozna svojeg šarmantnog i karizmatičnog šefa. Odmah joj je rekao kako zna tko je i prije nego se predstavila i pala je na njega.

"Pozvao me na ručak jednog dana i bilo je ugodno. Pitala sam se kako je znao tko sam, s obzirom da ima 80 zaposlenika. Počela sam ostajati dulje na poslu samo da bih mogla proći pored njegovog stola i često bismo razgovarali."

Osim ručka, otišli su i na večeru gdje su osim poslovnih tema, prošli kroz osobne stvari gdje joj se povjerio da nije u sretnom braku jer nema seksualne odnose sa svojom ženom godinama.

"Ponovno smo bili i idući vikend na večeri i kada me otpradio do stana, ušli smo i poljubio me. Osjećala sam se sigurno u njegovim rukama i kada me pitao želim li se upustiti u seksualne odnose s njim, nisam odbila. Bio je nježan i strpljiv, a ja sam znala da sam pala na njega.

Počeli su se nalaziti sve češće, a njegov službeni vozač ih je vozio do stana i čekao u automobilu dok završe. Jednog dana je pričala s vozačem i saznala kako šef nikada ne bi drugima rekao za njihovu vezu. A onda je uslijedilo još jedno priznanje.

"Tri mjeseca nakon našeg viđanja, vozač mi je priznao kako sam jedna od tri žene u životu šefa, uz njegovu ženu koja zna kako je u braku s prevarantom. Užasnuta sam. Osjećam se osramoćeno. Nikad nisam željela uništiti nečiji brak, ali mislila sam da mu nešto značim. "

Deidre joj je savjetovala: "Nažalost, ovaj muškarac je pravi igrač. Znali ste kako je oženjen i nikada nije pametno upuštati se u tako nešto, bez obzira kakva je njegova veza sa ženom, obveza je obveza. Ako Vas šef ponovno pita za izlazak, recite kako će vaša veza biti isključivo profesionalna od sada nadalje. Ostanite smireni i ljubazni, a on bi to trebao prihvatiti bez da odluka utječe na posao. Postoji još gomila drugih muškaraca koji su dobri i dragi i koji ne varaju."