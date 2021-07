Saznala je da ju je dečko prevario pa potrošila 70 tisuća kuna da se preseli kod njega: 'Mislila sam da će biti bolje'

Jedna djevojka detaljno je opisala kako je saznala da je njezin dečko vara dok su bili u vezi na daljinu, tako što je provjerila njezin popis blokiranih osoba na Instagramu, no svejedno priznala da je preselila iz SAD-a u Veliku Britaniju kako bi se udala za njega.

Gabby Marcellus (25) iz New Yorka podijelila je svoju šokantnu priču u nizu TikTok videozapisa, objasnivši u jednom da se njihova veza počela raspadati nakon što je saznala koliko će daleko njezin dečko ići kako bi svoje nevjere zadržao u tajnosti.

- Nikada neću zaboraviti dan 2019. godine kada mi je nešto reklo da provjerim svoj popis blokiranih ljudi na Instagramu. I što sam pronašla? Nepoznatu djevojku. Što nam je bilo zajedničko? Moj dečko. Znam da je nisam sama blokirala pa možete pogoditi tko je to učinio - ispričala je u videu koji je prenio Daily Mail.

Gabby je objasnila da ju je njezin dečko posjetio u prosincu 2019. godine te su zajedno proveli novogodišnju noć. Nakon što su cijelu noć pili zajedno, pokrenuo je svađu s njom, tvrdeći da je previše pijana i da će izgubiti mobitel. Ponudio joj je da ga on sačuva, a kasnije je zatražio lozinku kako bi im mogao naručiti prijevoz kući.

- Pretpostavljam da mi je kasnije te noći ušao na telefon dok sam spavala i otišao na moj Instagram. Stavio je moj Instagram račun na privatno jer sam ga uvijek označavala na fotografijama i blokirao je ovu djevojku - objasnila je.

Rekla je da ga je posjetila u Londonu na šest tjedana 2019. kada je saznala da planira tajna putovanja s drugim ženama. Pred kraj svog posjeta prisjetila se kako je njezin račun na Instagramu bio privatni, što je on porekao. Zbog toga je pomislila provjeriti svoj popis blokiranih pratitelja.

- Pogledam svoj Instagram i kažem: "Tko je ovo?" Još uvijek to vidim. Ima široko otvorene oči i kaže: “Ona je luda". Počinje mi govoriti da je ona samo opsjednuta njim i pokušava nas razdvojiti, pa da bi zaštitio mene i sebe, morao ju je blokirati - rekla je Gabby.

Svađali su se cijelu noć, od 22 sata do 14 sati sutradan, kad je napokon priznao da ju je varao. Prijetila je da će djevojci poslati poruku, ali on ju je uvjerio da ne čini to, inzistirajući da će zbog toga izgledati 'ludo'.

Gabby je rekla da više ne može ostati s njim, pa je on nazvao roditelje u Engleskoj i jecajući objasnio cijelu situaciju. Gabby se sljedeći dan vratila u London jer su ona i njezin bivši imali karte za zajednički posjet Hamiltonu. Vratila se u SAD nekoliko dana kasnije, ali nisu se razišli.

Nakon što ju je zaprosio u veljači 2020., potrošila je 10.000 dolara, odnosno gotovo 70 tisuća kuna, da se preseli kod njega kako bi bila s njim tog listopada, ali njezino vrijeme u Velikoj Britaniji bilo je kratkotrajno.

- Na Noć vještica saznala sam da ima drugu djevojku meni iza leđa, sedam dana nakon što sam se tamo preselila - rekla je, tvrdeći da je poludio kad je tražila da vidi njegove poruke jer ju je u prošlosti varao s istom ženom.

Samo tjedan dana kasnije, pogledala je njegov mobitel i saznala kako je njegov razgovor sa ženom započeo tri dana prije nego što se preselila i nastavio nakon njihove prve svađe o tome kako joj je on poslao poruku.

Otkazala je zaruke 30. studenog nakon nekoliko tjedana pokušaja da ga natjera da prestane razgovarati s drugom ženom. Kad je saznala da ponovno skriva telefon, spakirala je kofere i otišla u hotel.

Gabby je rekla da se preselila u New York u prosincu i živjela u sestrinom stanu dok je popravljala svoj život.

- Imala sam samo dva odjevna predmeta u svom koferu. Nisam imala posao. Nisam imala gdje živjeti. Nisam imala zdravstveno osiguranje jer sam se svega toga odrekla kada sam se preselila u Veliku Britaniju - objasnila je Gabby na svom TikTok profilu gdje iskreno prikazuje svoju traumu od prošle veze te pomaže drugima da shvate koliko je ovakvo ponašanje toksično.

