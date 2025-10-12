RECEPT DANA Ovaj gratinirani krumpir je tako kremast da će nestati s tanjura za 10 minuta – morate ga probati!

Ako postoji jelo koje nikada ne izlazi iz mode i uvijek nestane s tanjura u trenu, to je — gratinirani krumpir. Zlatno-zapečena korica, kremasti slojevi krumpira i miris toplog sira i vrhnja – sve to čini ovo jelo jednim od onih kojima se uvijek vraćamo, bez obzira na sezonu. Savršen je kao prilog uz meso, pečenja i salate, ali i kao glavno jelo uz svježu zelenu salatu ili kiselo vrhnje. Najbolje od svega? Radi se lako, s jednostavnim sastojcima koje gotovo uvijek imate kod kuće.

Sastojci:

1 kg krumpira

200 ml vrhnja za kuhanje

200 ml mlijeka

2 češnja češnjaka (sitno nasjeckana ili protisnuta)

100 g ribanog sira (gouda, trapist, cheddar ili mješavina)

1 žlica maslaca

Sol i papar po ukusu

Prstohvat muškatnog oraščića (po želji)

Svježi peršin za posipanje

Priprema: Ogulite krumpire i narežite ih na tanke ploške (najbolje pomoću ribeža ili mandoline). U loncu lagano zagrijte mlijeko, vrhnje, češnjak, sol, papar i muškatni oraščić. Neka kratko zakuha pa maknite s vatre. Posudu za pečenje premažite maslacem. Složite sloj krumpira, prelijte dijelom tople smjese i pospite ribanim sirom. Ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke. Završite slojem krumpira i sira. Stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 190 °C i pecite 45–50 minuta, dok krumpir ne omekša, a vrh ne poprimi zlatno-smeđu koricu. Ostavite jelo 10 minuta da “odmori” prije posluživanja. Po želji pospite svježim peršinom ili parmezanom.