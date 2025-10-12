Naši Portali
kao prilog ili glavno jelo

RECEPT DANA Ovaj gratinirani krumpir je tako kremast da će nestati s tanjura za 10 minuta – morate ga probati!

12.10.2025.
Za bogatiju varijantu dodajte sloj prženog luka, pancete ili šunke između krumpira. Ako želite laganiju verziju, zamijenite dio vrhnja s mlijekom i smanjite količinu sira — okus će i dalje biti fantastičan!

Ako postoji jelo koje nikada ne izlazi iz mode i uvijek nestane s tanjura u trenu, to je — gratinirani krumpir. Zlatno-zapečena korica, kremasti slojevi krumpira i miris toplog sira i vrhnja – sve to čini ovo jelo jednim od onih kojima se uvijek vraćamo, bez obzira na sezonu. Savršen je kao prilog uz meso, pečenja i salate, ali i kao glavno jelo uz svježu zelenu salatu ili kiselo vrhnje. Najbolje od svega? Radi se lako, s jednostavnim sastojcima koje gotovo uvijek imate kod kuće.

Sastojci:

  • 1 kg krumpira
  • 200 ml vrhnja za kuhanje
  • 200 ml mlijeka
  • 2 češnja češnjaka (sitno nasjeckana ili protisnuta)
  • 100 g ribanog sira (gouda, trapist, cheddar ili mješavina)
  • 1 žlica maslaca
  • Sol i papar po ukusu
  • Prstohvat muškatnog oraščića (po želji)
  • Svježi peršin za posipanje

Priprema: Ogulite krumpire i narežite ih na tanke ploške (najbolje pomoću ribeža ili mandoline). U loncu lagano zagrijte mlijeko, vrhnje, češnjak, sol, papar i muškatni oraščić. Neka kratko zakuha pa maknite s vatre. Posudu za pečenje premažite maslacem. Složite sloj krumpira, prelijte dijelom tople smjese i pospite ribanim sirom. Ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke. Završite slojem krumpira i sira. Stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 190 °C i pecite 45–50 minuta, dok krumpir ne omekša, a vrh ne poprimi zlatno-smeđu koricu. Ostavite jelo 10 minuta da “odmori” prije posluživanja. Po želji pospite svježim peršinom ili parmezanom.
