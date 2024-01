Rastala se od supruga 48 sati nakon vjenčanja: 'Njegova šala je bila ponižavajuća'

Jednu ženu su pohvalili na internetu nakon što se razvela od supruga samo 48 sati nakon vjenčanja, jer ju je osramotio na njihov veliki dan. Objasnila je kako je njezin suprug, Jake, počeo gledati videosnimke svadbenih šala uoči njihovog posebnog dana - i unatoč tome što je obećao da neće raditi takve stvari na njihovom vjenčanju, ipak se toga nije držao, piše Mirror.

"Između ostalog, ti videi su prikazivali neugodne fotografije mladenke koju su puštali na projektoru ispred cijele prostorije pune gostiju ili bacanje torte u mladenkino lice. Odmah sam mu rekla da ne želim tako nešto na našem vjenčanju.Samo se nasmijao i rekao da ne planira ništa takvo. Mislila sam da je to kraj, ali stalno bih ga uhvatila kako se nešto čudno dogovara s prijateljima. Odjednom je htio izabrati fotografa za vjenčanje i tortu", napisala je na Redditu.

Zahvalna što se zanimao za njihovo planiranje vjenčanja, potaknula ga je da kontaktira fotografa i slastičarnicu kako bi se krenulo s organizacijom svega. "Podsjetila sam ga dan prije da ću, ako napravi neku takvu šalu, odmah prekinuti s njim. Kada je došao dan vjenčanja, sve je išlo kao po loju do same ceremonije. Sve dok nije došao trenutak kada je trebalo rezati tortu", nastavila je.

Tvrdila je kako su je svi gledali dok je radila prvi rez na torti, a fotograf je stajao ispred njih s fotoaparatom u ruci. Odjednom je osjetila ruku na potiljku kako joj gura lice naprijed u tortu. "Ne samo da je moja šminka bila uništena, ali i cijela vjenčanica i svi su se smijali, a moj muž najglasnije. U tom trenutku fotograf je snimio fotografiju i Jake je rekao da je ovo sada naša fotografija s vjenčanja", ispričala je.

Iznervirana, okrenula se i ošamarila Jakea po licu prije nego što je uplakana istrčala iz sobe. Želeći se uvjeriti da je dobro, njezin novi šogor, Frank, pojurio je za njom kako bi je provjerio. "Hvala bogu da karmi nije dugo trebalo da stigne i došla je u obliku njegovog vlastitog brata. Otrčala sam do WC-a i počela plakati kada sam odjednom čula glasno vikanje iz hodnika. Bio je to njegov brat Frank. Jedva sam razumjela što govori i kad sam izašla iz WC-a čekao me je. Rekao mi je da mi Jake ima nešto za reći. Jake se tresao i ispričavao se ne gledajući me u oči. Frank mu je rekao da me pogleda u oči i ponovno se ispriča. Čak sam se i ja u tom trenutku pomalo bojala Franka jer sam ga uvijek smatrala ljubaznim i nježnim čovjekom. Nikada ga prije nisam vidjela ljutitog. Jake se ponovno ispričao, a onda nas je Frank odveo natrag u dvoranu koja je iznenada bila vrlo tiha i većina naših obitelji malo je posramljeno pogledala u pod. Svečanost je prekinuta i Frank me odveo kući jer sam bila previše ljuta na svog supruga i nisam ga htjela vidjeti", dodala je.

Tijekom njihove vožnje kući, Frank se ispričao za bratovo ponašanje i otkrio kako bi Jake učinio sve što je u njegovoj moći da pokvari svaku posebnu priliku dok su bili djeca. “Kada je bio Frankov rođendan, moj bi muž bi ga gađao tortom i lomio mu darove- Ali tada su njihovi roditelji uvijek to ograđivali govoreći da se braća tako ponašaju, pa je morao trpjeti svako poniženje, ali kad je vidio da mi moj muž zabija lice u tortu, bilo mu je dosta jer je shvatio da je on samo loša osoba koja je svoje zadovoljstvo nalazila u ponižavanju drugih. Pitala sam Franka misli li da bi bilo pretjerano ako bih se rastala od supruga, a on je rekao ne, jer prema njemu zaslužujem bolje i nije ga bilo briga kako se njegov brat osjeća zbog toga jer je sam to izazvao. Tada mi je rekao da će mi on pomoći ako budem trebala pomoć oko svojih stvari i dao mi je svoj broj", dodatno je pojasnila.

Time je podnijela zahtjev za razvod od novog supruga - samo 48 sati nakon što je izgovorila vjenčane zavjete. Jake joj je rekao da je to bila samo šala i da nema potrebe za rastavom, a i njezina i njegova obitelj su joj slale poruke da je smiješno prekinuti brak zbog toga, no ona je to gledala na drugačiji način. "Ako mi učini nešto ovako unatoč višestrukim zahtjevima da to ne učini čak i nakon što je obećao da to neće učiniti, onda mu ne mogu vjerovati. bez obzira na to što mi obeća. Moram pretpostaviti da se može i hoće dogoditi suprotno – i da ga uopće nije briga kako se ja osjećam zbog njegovih odluka. Ova se situacija može projicirati na toliko puno gorih situacija u kojima bi mi bilo važno da mu mogu vjerovati. Čini se da je njegov brat Frank jedini koji me sada podržava i nastavit ću s razvodom", zaključila je.

Komentirajući njezinu objavu, jedna je korisnica rekla: "Žao mi je što se to dogodilo, ali tako sam ponosna na tebe. Upozorila si ga više puta i on je smatrao da je važnije nasmijati sebe i druge nego biti partner vrijedan povjerenja. Ne znam zašto ljudi misle da je poniženje šala. Ako morate objasniti da je to bila šala, nije smiješno."

"Svaka čast. Molimo reci Franku da je dobar čovjek i cijenimo što ti čuva leđa", komentirala je druga osoba. Treći korisnik je dodao: "Lagao je i nije te poštovao. Očito to nisu stvari koje želite u braku. Razvod od njega sada će vas spasiti od suočavanja s još više kršenja vaših granica i boli. Zaslužujete bolje." "Rekli ste mu kakve će biti posljedice. Sada mora živjeti s tim izborom", glasio je još jedan komentar.

