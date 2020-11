Prevario djevojku s kolegicom, ne zna što da radi: 'Ne želim povrijediti partnericu, ali kolegica mi ne izlazi iz glave'

Nepoznati 25-godišnji muškarac ispričao je svoju ljubavnu priču za The Sun i potražio pomoć kod savjetnice Deidre. Naime, on i njegova 23-godišnja djevojka zajedno su skoro dvije godine. Ona radi kao medicinska sestra, pa je gotovo uvijek na poslu do kasno.



Prijatelj ih je zajedno pozvao na proslavu rođendana, ali ona nije mogla doći zbog posla. "Nije htjela da to propustim, pa mi je rekla da odem sam. Tamo sam se zbližio sa 22-godišnjom kolegicom s kojom sam već znao flertati, ali sve kroz šalu. Stanuje blizu restorana gdje je bila proslava, pa sam ju otpratio kući. Pozvala me na piće i na kraju smo završili u krevetu. Složili smo se da je to najbolji seks koji smo oboje imali. Nastavili smo se viđati i spavati skupa u tajnosti. Iako mi se jako sviđa, kaže da nije spremna za vezu. Zbunjen sam jer sam mislio da joj se zaista sviđam."

Osjeća krivnju jer voli svoju djevojku, ali rijetko ju viđa zbog njezinih obaveza. "Nije zaslužila da joj ovo radim, ali mislim da ću ju ostaviti jer ne mogu prestati misliti na kolegicu."



"Ne možeš biti s obje, to je sigurno. Možda tvoja kolegica osjeća nešto, ali jednostavno ne želi vezu. Znaš da ćeš povrijediti djevojku ako sazna što radiš. Izdao ju je netko kome je vjerovala. Naporno radi predivan posao, a ti riskiraš zarazu koronavirusom svojim ponašanjem. Ne trudiš se uopće ispraviti neke probleme u vezi, a tvrdiš da voliš djevojku. Ako nisi sretan ili se potrudi ili prekini taj odnos. Prekineš li, nemoj ulaziti odmah u novu vezu već budi neko vrijeme sam", savjetuje Deidre.

