Preminula je najpoznatija hrvatska make up baka: Unuka se oprostila emotivnom objavom

Preminula je najpoznatija make up baka u Hrvatskoj, Splićanka Livia Mulac, a tužnu vijest je na svom Instagram profilu prenijela njena unuka Tea Flego. Njih su dvije 2016. godine zajedno počele snimati make up transformacije te ih objavljivati na društvenim mrežama. To im je donijelo slavu, ne samo u Hrvatskoj, već i diljem svijeta.

Tea je na svom profilu objavila in memorium video svoje voljene te emotivan tekst: 'Zakasnila san.... A tila san ti samo još jedan put vidit te okice... Tila san ti još samo jedan put reć koliko te volin. Cili život si bila tu, cili život me čekala... Ovo si sad namjerno 'pobigla' bez pozdrava, da manje boli... A znala si da će bolit za krepat. Hvala ti za sve ljubimice moja. A sada odmori... Uvik ću te beskrajno volit kraljice moja. Tvoja Tejči'.

Livia, koja je zadnje dane svog života provela u domu za umirovljenike u Splitu, poznata je i kao 'Glam-Ma' te ima vlastitu kolekciju umjetnih trepavica koje nose njeno ime. Također, može se pohvaliti da je o njoj pisao čak i američki Cosmopolitan.

Mnoge je obožavatelje ove trendi bake vijest o njenoj smrti šokirala i rastužila te su se odlučili oprostiti od nje u komentarima. Javila se ispod Teine objave i srpska glazbenica Ana Bekuta, koja je napisala: 'Draga Tea, moje iskreno saučešće….a juče sam mislila na tebe i tvoju baku, časna reč, mislila sam o tome koliko ste vezane. Pokoj joj duši'.

I drugi su imali samo lijepe riječi, pa je tako jedna korisnica napisala: 'Bila je moja omiljena beauty ikona, sa svim svojim nasljeđem, živjet će zauvijek. Počivaj u miru Glama, želim tvojoj obitelji puno snage', a druga je dodala: 'Jako mi je žao zbog tvog gubitka. Voljela sam pratiti Glamu; bila je takva ljepotica. Neka počiva u miru'.

