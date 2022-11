Potpuno pogrešno: Pet mitova o tome što muškarci žele u krevetu

Muškarci se često suočavaju s predodžbama o svojim seksualnim nagonima i onome što vole u krevetu, no pokazalo se da to često nije točno. Otkriveno je u kojih bi pet mitova o muškarcima žene trebale prestati vjerovati odmah, piše Your Tango.

1. Muškarce plaše žene koje su imale puno seksualnih partnera

Muškarci se zapravo trude što manje razmišljati o tome s koliko ste partnera spavali prije njih. No, nije iskustvo ono što iz izluđuje, pričanje o tome je zapravo problem. Primjerice, nijedan muškarac u krevetu ne želi slušati o tome gdje ste i od koga naučili određeni seksualni potez, jer onda odmah u glavi imaju mentalnu sliku vas s drugim muškarcem, a to zasigurno ne žele.

2. Muškarci očekuju od žena da budu seksualno otvorene poput njih

Muškarci vole vrlo brzo dati ženama do znanja da ih seksualno privlače, ali ne očekuju to uvijek i natrag. Dapače, to ih zapravo može i odbiti jer se mogu pitati kako su vas tako brzo uspjeli osvojiti, a poznato je da većina muškaraca voli kada osvajati ženu.

3. Muškarci žele žene koje su potpuno seksualno slobodne

Kao i svi, većinom samo traže partnerice koje su s njima seksualno kompatibilne. Sve dok ste otvoreni barem za razmišljanje o nekim seksualnim stvarima koje predlože, neće vam ništa zamjerati. Zapravo, osjećat će pritisak ako osjete da pristajete samo kako biste dokazali koliko ste slobodni i otvoreni. Svaki dobar partner trebao bi poštovati vaše granice.

4. Muškarci gube interes ako ih žena tjera da čekaju na seks

Ako misle da doista odvajate vrijeme da ih upoznate prije nego što postanete intimni, mogu biti polaskani i neće im smetati čekanje na seks. Sviđa im se ideja da je žena malo izbirljivija jer se onda osjećaju posebno. S druge strane, vjerojatno će brzo shvatiti ako ih zavlačite što im se neće svidjeti.

5. Seks za jednu noć nikada ne vodi do sretne veze

Ako muškarci nisu istinski spremni za dugoročnu vezu, onda nijedna veza neće uspjeti, bilo da odmah spavate zajedno ili da čekate na seks. No, ako su spremni na obavezu i misle da biste vi mogla biti ona prava, onda seks za jednu noć ne mora isključiti mogućnost prave veze. Dakle, to ih neće odmah odbiti.

