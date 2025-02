Posjetio je 197 zemalja svijeta pa otkrio svoje favorite: 'Hrvatska je lijepa, ali jedan grad je tako dosadan'

Drew Binsky, poznat po svojim YouTube putopisima, proveo je više od desetljeća putujući kroz svih 197 zemalja svijeta. S vremenom je sastavio listu svojih omiljenih i najmanje omiljenih destinacija u Europi. Njegova apsolutno najdraža država je Češka, dok su pri dnu ljestvice završili Luksemburg, Andora, Monako, Azerbajdžan i San Marino. No, prema Binskyju, najgora europska destinacija od svih je – Vatikan.

Na drugo mjesto stavio je Srbiju u kojoj je bio čak sedam puta. “Ljudi su me tamo oduševili. Tako su prijateljski raspoloženi i zabavni, a Beograd je nevjerojatan. Prepun je znamenitosti, odličnih restorana i barova”, rekao je. Osim glavnog grada, Drew savjetuje svoje pratitelje da posjete Niš, Sombor i Novi Sad, a napominje i kako su iz baš ove države niknuli Novak Đoković i Nikola Jokić.

Austrija je na devetom mjestu po Drewovom popisu. “Austrija je podcijenjena, ali Alpe i hrana su nevjerojatni te je ovo dom klasične glazbe”, kaže, “Ne možete pogriješiti s odlaskom u Austriju”.

Na 10. mjesto zasjela je Italija. “Italija je predivna i šarmantna, ali Venecija mi je najmanje drago mjesto u cijeloj zemlji. Jednostavno je previše ljudi”, rekao je Drew, “Kažu da je cijela Italija zapravo muzej i s time se slažem. Pogotovo me oduševljava sjeverni dio države. Jezero Como je nevjerojatno, mirno, spokojno i čisto”.

Iduća je Slovenija. “Jedno od najljepših mjesta na svijetu je jezero Bled, a priroda je nevjerojatno. Bio sam tri puta ovdje i toliko me oduševilo da sam odlučio dovesti i svoju obitelj”, kaže, “Ljubljana je savršena za uživanje i ispijanje kave, jednostavno je predivna”.

Hrvatska je zauzela dvadeseto mjesto na popisu ovog putoholičara. “Ljudi su u Hrvatskoj sjajni, a jedan od najboljih gradova u Europi je Dubrovnik”, rekao je. Također, preporučuje posjetu Splitu i Hvaru, ali Zagreb mu se nije svidio. “Zagreb nije ništa posebno, poprilično je dosadan. Ljepota Hrvatske nalazi se na jugu”, kaže Drew.

Posljednje mjesto liste mnoge je iznenadilo. Iako mnogi zaboravljaju da je Vatikan neovisna država unutar Rima, ovaj najmanji grad na svijetu službeno je priznat kao država 1929. godine. Može se obići za otprilike 40 minuta, a posjeduje vlastite putovnice, zastavu i valutu. Binsky priznaje da je Vatikan fascinantan i povijesno značajan, posebno za katoličanstvo, ali ga istovremeno smatra jednom od najmanje privlačnih destinacija za putovanje.

"Tamo nema hotela, pa je praktički nemoguće prespavati," istaknuo je. Čak je spomenuo da je njegov prijatelj pokušao prespavati na ulici, no ubrzo je bio uhićen. Osim toga, upozorio je na iznimno duge redove za ulazak, koje je opisao kao "brutalne".

"Vatikan je sjajan za posjetiti jednom, ali to je to. Kao Grand Canyon – nevjerojatno iskustvo, ali jednom kad ga vidite, nema potrebe vraćati se," zaključio je Binsky. Njegova ljestvica izazvala je podijeljene reakcije, a mnogi su se iznenadili njegovim izborom. Posebno je izazvalo negodovanje to što je Francusku stavio tek na 41. mjesto od 50, s obzirom na to da mnogi smatraju kako se previše oslonio na loše iskustvo iz Pariza, zanemarujući bogatstvo i raznolikost ostatka zemlje.

GALERIJA: Zaboravite stres na odmoru: Otkrijte koji su horoskopski znakovi idealni partneri za putovanja!